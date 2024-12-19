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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 103,4207 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
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Бизнес стал реже обращаться в суды после увеличения пошлин
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19 декабря 2024 года 17:48

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 103,4207 руб.

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19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Индекс МосБиржи подрос на 0,3%, РТС снизился на 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и ожидаемого заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных"...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 18:56
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Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС).

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели...
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19 декабря 2024 года 18:55
G7 хочет ужесточить "потолок цен" для нефти РФ
Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 18:48
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Stellantis перенесла старт продаж электрического пикапа Ram на 2026 год и планирует сначала запустить гибридный Ramcharger, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее планировалось, что электропикап поступит в продажу в первом полугодии 2025 года.

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19 декабря 2024 года 18:37
В РФ растет доля используемых семян подсолнечника и сахарной свеклы отечественной селекции
Доля семян подсолнечника отечественной селекции, используемых российскими аграриями, в этом году выросла до 43% с 30% в 2023-м, сахарной свеклы - с 3% до 8%, сообщается в обзоре Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных.

Отмечается, что итоги...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 18:28
Перепродажи домов в США в ноябре выросли лучше прогнозов
Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Значение показателя стало рекордным с марта этого...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 18:19
ЦБ РФ 28 декабря определит официальные валютные курсы и цены на драгметаллы, которые будут действовать по 9 января
Банк России в последний рабочий день 2024 года, 28 декабря, установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря по 9 января, сообщается в информации на сайте регулятора.

В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы,...
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19 декабря 2024 года 18:11
Фондовые индексы США растут на 0,5% в начале торгов
Американские фондовые индексы начали сессию в четверг повышением.

Dow Jones Industrial Average к 17:06 МСК увеличился на 0,5% и составлял 42537,5 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 5898,49...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 18:06
Программу маткапитала предложено продлить до 2030 года
В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о продлении действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Соответствующая инициатива (801970-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности Думы.

В настоящее время статья 13 закона...
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19 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,1379 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,31 коп. и составил 14,1379 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62...
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19 декабря 2024 года 17:57
Аналитики не исключают падения цены нефти WTI ниже $50 в 2025 г.
Цены на нефть могут снизиться по итогам года, а 2025 год может принести нефтяному рынку еще более серьезные потери с падением цены WTI ниже $50 за баррель при неблагоприятном стечении обстоятельств, пишет Market Watch со ссылкой на мнения аналитиков.

"Вероятность обвала...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 декабря
ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8763,67 (+52,29) руб./грамм; на серебро - 100,93 (+0,78) руб./грамм; на платину - 3092,3 (+12,66) руб./грамм; на палладий - 3088,97 (+2,72) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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19 декабря 2024 года 17:48
ЦБ РФ установил курс евро с 20 декабря в размере 107,9576 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,07 коп.

Это автоматическое сообщение.
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19 декабря 2024 года 17:48
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 103,4207 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп.

Это автоматическое сообщение.
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19 декабря 2024 года 17:47
Accenture в первом финквартале увеличила выручку на 9%
Международная консалтинговая компания Accenture в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 16% и повысила выручку на 9%, лучше ожиданий рынка, а также улучшила прогноз выручки на весь фингод.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая...    читать дальше
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19 декабря 2024 года 17:38
Рекордный объем торгов нефтепродуктами в рамках одной сессии установлен на СПбМТСБ
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 19 декабря составил 208,06 тыс. тонн, что стало новым рекордом площадки, говорится в сообщении СПбМТСБ.

Наибольшая доля в структуре проданных нефтепродуктов заняло...    читать дальше
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