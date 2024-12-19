ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 декабря в размере 102,7763 руб., евро - 108,5083 руб

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 108,5083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,39 коп.

19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,16 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47776,266 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2342,783 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,28 коп. и составил 13,9884 руб. Минимальный курс юаня составил 13,907 руб., максимальный - 14,09 руб. Было заключено 77267 сделок. Объем торгов составил 119046,35... Минимальный курс юаня составил 13,907 руб., максимальный - 14,09 руб. Было заключено 77267 сделок. Объем торгов составил 119046,35...

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Рынок акций РФ завершил торги убедительным ростом после известий, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых (при рыночных ожиданиях ее роста до 23% годовых из-за высокой инфляции) и дал умеренно "ястребиный" сигнал. Индекс МосБиржи взлетел к... читать дальше

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Прибыль микрофинансовых компаний (МФО) в 3-м квартале 2024 года продолжила снижаться несмотря на адаптацию отрасли к регуляторным изменениям и составила 36 млрд руб., что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре регулятора о ключевых... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно также сообщалось о росте индекса в текущем... Предварительно также сообщалось о росте индекса в текущем... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единое пособие для семей с детьми увеличится на 14,8% с января 2025 года, и его средний размер составит более 17 тысяч рублей. "Единое пособие получает каждый третий ребёнок в стране. С 1 января 2025 года... "Единое пособие получает каждый третий ребёнок в стране. С 1 января 2025 года... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой, однако затем Dow Jones перешел к слабому подъему. Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в... Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,09 коп. и составил 13,9669 руб. Минимальный курс юаня составил 13,907 руб., максимальный - 14,0605 руб. Было заключено 19384 сделки. Объем торгов составил 42705,18... Минимальный курс юаня составил 13,907 руб., максимальный - 14,0605 руб. Было заключено 19384 сделки. Объем торгов составил 42705,18...

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ЦБ РФ с 21 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8530,27 (-233,4) руб./грамм; на серебро - 97,03 (-3,9) руб./грамм; на платину - 3056,81 (-35,49) руб./грамм; на палладий - 2991 (-97,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 107,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 141,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. "Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу её оставить. Без всяких изъятий: семейная ипотека... "Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу её оставить. Без всяких изъятий: семейная ипотека... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 25 декабря повысится на 15,3%, до 4 тыс. 768,7 рубля с 4 тыс. 136,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень поднимется до 2 тыс. 781,8 рубля с 2 тыс. 185,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс.... Пошлина на ячмень поднимется до 2 тыс. 781,8 рубля с 2 тыс. 185,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить до 1 млн необлагаемую налогами и страховыми взносами сумму корпоративных материнских капиталов, выплачиваемых компаниями своим сотрудникам. "Ряд компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный... "Ряд компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный... читать дальше

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Оценка эффекта от достигнутой жесткости денежно-кредитных условий потребует времени, на следующем заседании совета директоров по ставке Банк России будет определять, достаточно ли ее или нужно вернуться к обсуждению повышения ставки, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23.12 по 29.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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