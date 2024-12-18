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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 102,9979 руб., евро - 108,3444 руб.
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18 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 102,9979 руб., евро - 108,3444 руб.
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17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,72 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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