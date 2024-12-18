ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 102,9979 руб., евро - 108,3444 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,72 коп.

17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,54 коп.

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Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 69,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 21,53 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,14 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали... Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали... читать дальше

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Коллегия выборщиков из 50 штатов США, подтвердила результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп станет 47-м президентом страны, сообщают местные СМИ. Последними результаты выборов утверждали на Гавайях. Там вице-президент Камала Харрис получила четыре голоса... Последними результаты выборов утверждали на Гавайях. Там вице-президент Камала Харрис получила четыре голоса... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились во вторник, исключением стал только французский рынок акций. Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой... Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,98 коп. и составил 13,9815 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8455 руб., максимальный - 14,07 руб. Была заключена 74181 сделка. Объем торгов составил 99215,76... Минимальный курс юаня составил 13,8455 руб., максимальный - 14,07 руб. Была заключена 74181 сделка. Объем торгов составил 99215,76...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, санкционных новостей и ожиданий решения по ставке ЦБ РФ. Индекс МосБиржи обновил новый минимум с марта 2023 года, упав в район 2370 пунктов. В Азии во вторник преобладала негативная динамика... В Азии во вторник преобладала негативная динамика... читать дальше

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Аудиторская компания KPMG International в 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличила выручку на 5,4% - до $38,4 млрд, сообщается в отчетности. Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%. Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%. Доход в сфере аудиторских услуг... Доход в сфере аудиторских услуг... читать дальше

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Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным компаниям, планирующим производить в стране электромобили, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита. В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с... В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с... читать дальше

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Рост цен на рыбные консервы, о котором предупредили торговлю некоторые производители, связан с удорожанием сырья и других затрат. Но предлагаемые производителями уровни роста не всегда полностью отражаются в ценах на полке, считает председатель Рыбного союза Александр... читать дальше

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Минфин РФ прогнозирует, что объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам текущего года превысит 200 млрд рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца... "Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца... читать дальше

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Уровень расчетов и платежей участников внешнеэкономической деятельности, а также товарооборот РФ с другими странами в 2024 году не снизился по сравнению с прошлым годом даже с учетом введенных санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам стратегической сессии по... читать дальше

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Рынок тяжелых грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2025 году в РФ может упасть почти на четверть из-за снижения экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, ожидают в ПАО "КАМАЗ". "Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой.... "Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой.... читать дальше

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