ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 102,9125 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 108,7016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,10 коп.

17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 102,9125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,80 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44492,764 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,053 млрд руб., или на...

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Рост потребительских цен на бензин в России со 10 по 16 декабря немного замедлился, составив 0,34% после 0,48% со 2 по 9 декабря и 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 16 декабря выросли... По отношению к началу года цены к 16 декабря выросли... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,71 коп. и составил 14,0786 руб. Минимальный курс юаня составил 13,9755 руб., максимальный - 14,1935 руб. Было заключено 71538 сделок. Объем торгов составил 128904,1... Минимальный курс юаня составил 13,9755 руб., максимальный - 14,1935 руб. Было заключено 71538 сделок. Объем торгов составил 128904,1...

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 4-м квартале 2024 года снизился до минус 9% c минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус 7% в 1мквартале 2024 года и минус 13%... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2024 года увеличились на 1,0% после снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, сокращения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте,... читать дальше

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Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Таким образом, инфляция с... Таким образом, инфляция с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет закрытия игроками части коротких позиций в ожидании свежих статданных Росстата по инфляции в преддверии решения Банка России по ключевой ставке на заседании в пятницу; внешние фондовые и сырьевые площадки подавали умеренно позитивные... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в... Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют слабую повышательную динамику в начале торгов, участники рынка ждут итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают статданные по американской экономике. Решение руководства Федрезерва вместе с... Решение руководства Федрезерва вместе с... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 934 тыс. баррелей - до 421,016 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2348 тыс. баррелей и составили 222,037 млн... читать дальше

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что перегрев российской ИТ-отрасли на фоне ее бурного роста в последние годы приведет к ее охлаждению в 2025 году - в том числе, пересмотру инвестпланов компаний. По словам министра, за 9 месяцев 2024 года количество занятых в ИТ-отрасли... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,39 коп. и составил 14,0648 руб. Минимальный курс юаня составил 13,976 руб., максимальный - 14,1875 руб. Было заключено 14128 сделок. Объем торгов составил 36816,99... Минимальный курс юаня составил 13,976 руб., максимальный - 14,1875 руб. Было заключено 14128 сделок. Объем торгов составил 36816,99...

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ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8711,38 (-77,89) руб./грамм; на серебро - 100,15 (-1,36) руб./грамм; на платину - 3079,64 (-33,13) руб./грамм; на палладий - 3086,25 (-76,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 108,5083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индия в октябре импортировала 25,369 млн тонн нефти - на 33,3% больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $14,65 млрд (+17,8% г/г и +54,7% к сентябрю). Месяцем ранее страна закупила... читать дальше

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