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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 102,9125 руб.
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16 декабря 2024 года 17:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 102,9125 руб.

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16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 102,9125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,80 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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