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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2240,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6338,21 млрд руб.
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11 декабря 2024 года 09:34

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2240,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6338,21 млрд руб.

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11 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 декабря составили по Российской Федерации 2240,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2078,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3527,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 декабря составили 6338,21 млрд руб. против 4769,10162 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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