Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5419,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3980,08 млрд руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 5419,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5191,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4402,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4166,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 декабря составили 3980,08 млрд руб. против 4728,73251 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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