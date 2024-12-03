ЦБ РФ установил курс евро с 4 декабря в размере 112,02 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 112,02 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,19 коп.

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил вторник в существенном минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,82% и составил 2539,64 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,82% и составил 2539,64 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,91% - до 753,42 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,91% - до 753,42 пункта.... читать дальше

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Курс южнокорейской валюты - воны к доллару США падает вечером во вторник на новостях о введении в стране военного положения. Доллар к 18:42 мск стоил 1435,12 воны, вона подешевела на 2,11%, а ранее в ходе торгов снижение превышало 2,5%. Южнокорейская валюта в паре с... Доллар к 18:42 мск стоил 1435,12 воны, вона подешевела на 2,11%, а ранее в ходе торгов снижение превышало 2,5%. Южнокорейская валюта в паре с... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти вечером на ожиданиях, что ОПЕК+ вновь отложит повышение добычи. Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск повысились на $1,3 (1,81%), до $73,13 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск повысились на $1,3 (1,81%), до $73,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть... Цена фьючерсов на нефть... читать дальше

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Деятельность парламента, региональных органов власти, политических партий в Южной Корее запрещена после введения в стране военного положения, сообщают во вторник южнокорейские СМИ. Также запрещены любые митинги, под режим военного положения попали и сами СМИ - печатные,... Также запрещены любые митинги, под режим военного положения попали и сами СМИ - печатные,... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне отсутствия важной статистики. Dow Jones Industrial Average к 18:12 мск снизился на 0,2% и составлял 44709,43 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия... Dow Jones Industrial Average к 18:12 мск снизился на 0,2% и составлял 44709,43 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия... читать дальше

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В ноябре .г. совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" уменьшился по сравнению с ноябрем 2023 года на 1% - до 124,8 трлн рублей со 126,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с октябрем 2024 года объем торгов сократился на 11%, со 140,2... По сравнению с октябрем 2024 года объем торгов сократился на 11%, со 140,2... читать дальше

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Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне считает, что дополнительные пошлины на импорт товаров, которые обещает ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут снизить темпы экономического роста и замедлить увеличение потребительских цен... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправки в КоАП, ужесточающие штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Законопроект шел в пакете с законом, ужесточающим борьбу с финансовыми пирамидами, который был принят еще... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,29 коп. и составил 14,5513 руб. Минимальный курс юаня составил 14,391 руб., максимальный - 14,619 руб. Было заключено 10234 сделки. Объем торгов составил 34782,54... Минимальный курс юаня составил 14,391 руб., максимальный - 14,619 руб. Было заключено 10234 сделки. Объем торгов составил 34782,54...

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Законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки концептуально поддержан, осталось решить вопрос определения предельной суммы рассрочки, заявил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Концептуально законопроект поддержан. В части... "Концептуально законопроект поддержан. В части... читать дальше

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Развивающиеся страны мира потратили рекордные $1,4 трлн на обслуживание внешнего долга в 2023 году на фоне роста глобальных процентных ставок до максимума за 20 лет, говорится в сообщении Всемирного банка. В том числе платежи по процентам составили $406 млрд, за год... В том числе платежи по процентам составили $406 млрд, за год... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9020,34 (-114,59) руб./грамм; на серебро - 103,97 (-1,82) руб./грамм; на платину - 3216 (-23,03) руб./грамм; на палладий - 3369,63 (-17,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минпромторг РФ и сенаторы предлагают при продлении режима упрощенного ввоза в РФ подлежащей сертификации продукции существенно сократить перечень товаров, в отношении которых этот режим может применяться. "Сейчас, действительно, действует порядок упрощённого... "Сейчас, действительно, действует порядок упрощённого... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 106,1878 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 112,02 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". "Военное пожение способствует искоренению сил, симпатизирующих Северу, и защите конституционного порядка", - приводит газета Korea Times... "Военное пожение способствует искоренению сил, симпатизирующих Северу, и защите конституционного порядка", - приводит газета Korea Times... читать дальше

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