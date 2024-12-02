Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3,9 млрд руб.

2 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3,9 млрд руб.

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После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС в случае создания их собственной общей валюты власти ЮАР заявили, что таких планов у объединения нет, сообщает в понедельник Bloomberg. "В последнее время искажение фактов привело к... "В последнее время искажение фактов привело к... читать дальше

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Цены на жилую недвижимость в Великобритании в ноябре выросли на максимальные с ноября 2022 года 3,7% в годовом выражении, говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Показатель растет десятый месяц подряд, в октябре рост составлял... Показатель растет десятый месяц подряд, в октябре рост составлял... читать дальше

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Говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции преждевременно, заявил в понедельник замглавы Минстроя Никита Стасишин. "Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции. И от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к... "Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции. И от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к... читать дальше

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Безработица в еврозоне в октябре составила 6,3%, не изменившись по сравнению с уровнем сентября сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат). Это минимальный показатель за всю историю подсчетов. Аналитики также не прогнозировали пересмотра показателя, по... читать дальше

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Показатель чистой прибыли страховщиков снизился на 15% за 9 месяцев 2024 года к уровню аналогичного периода 2023 года и составил 326,4 млрд рублей, согласно данным, приведенным в обзоре финансовой стабильности Банка России за период. Основными факторами сокращения... Основными факторами сокращения... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,52 пункта (0,253%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2599,8... читать дальше

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Малый и средний бизнес из сферы IT по данным за 3-й квартал текущего года привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 млрд рублей. В годовом сравнении объем кредитования вырос на 17%, сообщается в пресс-релизе корпорации МСП. При этом, как сообщается, в... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 108,9/114,73 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,85/107,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 32 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,89/108,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются на торгах в понедельник, дешевеют акции автопроизводителей. Трейдеры следят за ситуацией во Франции в связи с обострением политической напряженности в стране на фоне обсуждения бюджета на 2025... читать дальше

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Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на 1-2 процентных пункта - до 22-23%, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв. "За ЦБ, мне кажется, прогнозы давать сложно. В целом, наверное, есть пока общие ожидания, что высока вероятность... "За ЦБ, мне кажется, прогнозы давать сложно. В целом, наверное, есть пока общие ожидания, что высока вероятность... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении), сообщил "Газпром" . Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше - с 1 декабря 2024 года (ранее это планировалось... читать дальше

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Московский автомобильный завод "Москвич" в январе-ноябре 2024 года реализовал 21 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. За прошлый месяц продажи бренда превысили 3 тыс. штук. "Москвич", совместно управляемый правительством столицы и... "Москвич", совместно управляемый правительством столицы и... читать дальше

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Китайская Guangzhou Automobile Group (GAC) объявила о партнерстве с Huawei в области электромобилей, что вызвало существенный рост котировок акций автопроизводителя. GAC запустит новый бренд электромобилей вместе с Huawei, используя передовые технологии технологического... GAC запустит новый бренд электромобилей вместе с Huawei, используя передовые технологии технологического... читать дальше

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Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании в январе-ноябре 2024 г. выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 117,9 млн человек, сообщила компания. Всего за 11 месяцев 2024 г. было отправлено 1 млрд 179 млн пассажиров (+7,3% к... Всего за 11 месяцев 2024 г. было отправлено 1 млрд 179 млн пассажиров (+7,3% к... читать дальше

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