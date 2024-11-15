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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 16 ноября в размере 105,7072 руб.
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15 ноября 2024 года 17:10
ЦБ РФ установил курс евро с 16 ноября в размере 105,7072 руб.
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15 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 105,7072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 120,56 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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