.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Минпромторг разработает стандарты и требования к ПО
Минпромторг разрабатывает межотраслевые стандарты и требования к программному обеспечению (ПО) и аппаратным средствам для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Эти стандарты необходимы для разработки актуальных...
 
В России начали снижаться цены на жилье в новостройках
В регионах России начали снижаться цены на жилье в новостройках. Снижения цен на квартиры в новостройках зафиксированы в октябре в Сочи (на 1,3%), Калининграде (на 1%), Санкт-Петербурге (на 0,9%), Нижнем Новгороде (на 0,6%), Краснодаре (на 0,1%),...
 
Готовится сокращение 10% штатных мест для госслужащих
Правительство начинает новую волну оптимизации госслужбы - реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где...
 
11 ноября 2024 года 17:26

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября

 0  
11 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8475,3 (+7,84) руб./грамм; на серебро - 99,36 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3108,38 (+0,71) руб./грамм; на палладий - 3190,27 (-55,8) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 ноября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 ноября выросла на 2,12% и составила 50999,339 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50999,339 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1059,041 млрд руб., или на...
.
11 ноября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5467 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,13 коп. и составил 13,5467 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,4975 руб., максимальный - 13,6005 руб. Было заключено 36079 сделок. Объем торгов составил 63052,74...
.
11 ноября 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 1,9%, индекс РТС - на 1,7%
Рынок акций РФ завершил торги ростом после выхода в пятницу данных о замедлении инфляции в России, а также на надеждах на уменьшение геополитической напряженности после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Согласно вышедшим в пятницу...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:53
ЦБ планирует установить макропруденциальные лимиты на ипотеку с ПДН более 50% и низким первоначальным взносом
ЦБ РФ после получения полномочий планирует установить на третий квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%), говорится в...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:47
Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о регулировании цен на энергоуголь в ДФО
Российские власти задумались о введении на Дальнем Востоке регулирования цен на уголь: это необходимо для балансирования финансовой модели его крупнейшего регионального потребителя, оператора тепловых электростанций в ДФО холдинга "РусГидро".

"Правительству РФ совместно...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:41
В 2025 году "Почта России" может получить из бюджета РФ 500 млн руб. на модернизацию сельских отделений
АО "Почта России" в 2025 году может получить из бюджета РФ взнос в уставный капитал в размере 500 млн рублей, следует из поправок правительства в проект бюджета РФ, направленных в Госдуму.

Согласно поправкам, полученные средства "Почта России" должна будет направить на...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:36
Путин поручил "Росатому" рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году
Президент РФ Владимир Путин поручил главе госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву рассмотреть возможность ввода блоков АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:29
ЕАЭС ведет работу по сближению законодательства в сфере летной годности воздушных судов
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет работу по сближению законодательства в сфере летной годности воздушных судов, до 1 января 2025г будет организована его гармонизация по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщила пресс-служба Евразийской...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:23
Президент РФ поручил ведомствам к февралю оценить обоснованность цен на энергооборудование
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минэнерго РФ должны к 1 февраля 2025 года проанализировать обоснованность роста цен на отечественное оборудование для ТЭК. Соответствующее поручение ведомствам дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:19
Путин поручил принять дополнительные меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "Российские железные дороги" принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:14
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Рынок акций США не показывает единой динамики в начале сессии в понедельник: Dow Jones резко поднимается, S&P 500 умеренно растет, а Nasdaq слабо снижается.

Индексы завершили прошлую неделю резким ростом на новостях о победе Дональда Трампа на президентских выборах,...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5459 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,06 коп. и составил 13,5459 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,492 руб., максимальный - 13,615 руб. Было заключено 18440 сделок. Объем торгов составил 37342,22...
.
11 ноября 2024 года 17:38
Поставки смартфонов в мире в 3-м квартале увеличились на 5%
Поставки смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года увеличились на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 309,9 млн штук, по предварительным данным аналитической компании Canalys. Это стало наилучшим показателем для июля-сентября с 2021 года, то есть со...    читать дальше
.
11 ноября 2024 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября
ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8475,3 (+7,84) руб./грамм; на серебро - 99,36 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3108,38 (+0,71) руб./грамм; на палладий - 3190,27 (-55,8) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
11 ноября 2024 года 17:23
ЦБ РФ установил курс евро с 12 ноября в размере 104,8522 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 104,8522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,88 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
11 ноября 2024 года 17:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 ноября в размере 97,955 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 97,955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,15 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.