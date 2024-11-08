Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 ноября

8 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 9 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8467,46 (+79,57) руб./грамм; на серебро - 97,84 (-2,43) руб./грамм; на платину - 3107,67 (+39,7) руб./грамм; на палладий - 3246,07 (-26,85) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49940,298 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1210,829 млрд руб., или на...

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Цены на сливочное масло в РФ с начала года (к 5 ноября) выросли на 27,5%, сообщил Росстат в пятницу. Рост цен с 29 октября по 5 ноября (8 дней) составил 1,4% против 1,9% на прошлой неделе (с 22 по 28 октября). Рост цен с 29 октября по 5 ноября (8 дней) составил 1,4% против 1,9% на прошлой неделе (с 22 по 28 октября). Резкий скачок цен на сливочное масло за последнее... Резкий скачок цен на сливочное масло за последнее... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,41 коп. и составил 13,588 руб. Минимальный курс юаня составил 13,54 руб., максимальный - 13,647 руб. Было заключено 35715 сделок. Объем торгов составил 54038,12 млн... Минимальный курс юаня составил 13,54 руб., максимальный - 13,647 руб. Было заключено 35715 сделок. Объем торгов составил 54038,12 млн...

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Цены на новые легковые автомобили иностранных брендов в РФ с 29 октября по 5 ноября снизились на 0,89%, по данным Росстата об индексе потребительских цен. За первые 5 дней ноября их снижение составило 0,56%. С начала года иномарки подорожали на 0,64%. За первые 5 дней ноября их снижение составило 0,56%. С начала года иномарки подорожали на 0,64%. Цена на... Цена на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 29 октября по 5 ноября (8 дней) повысились на 4%, сообщил Росстат в пятницу. На предыдущей неделе (с 22 по 28 октября) рост составлял 1,7%. На предыдущей неделе (с 22 по 28 октября) рост составлял 1,7%. Больше всего за минувшие 8 дней подрожали огурцы - на 8,6% (на 3,7% за прошлую... Больше всего за минувшие 8 дней подрожали огурцы - на 8,6% (на 3,7% за прошлую... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России за 8 дней с 29 октября по 5 ноября ("удлиненная" неделя за счет праздничного дня) выросли на 0,18% по сравнению с предыдущей неделей после аналогичного повышения с 22 по 28 октября и роста на 0,17% с 15 по 21 октября, сообщил... читать дальше

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За период с 29 октября по 5 ноября 2024 года (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27%. С начала... С начала... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 1,8%, и завершил пятницу уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,63% и составил 2734,56 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,63% и составил 2734,56 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,88% - до 880,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,88% - до 880,52 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры в октябре 2024 года нарастили продажу валюты на 21% - до $10,3 млрд по сравнению с $8,3 млрд в сентябре (минимальный в текущем году уровень), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ. Отношение чистых продаж иностранной... Отношение чистых продаж иностранной... читать дальше

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Основными продавцами акций российских компаний в октябре на фоне корректировки рыночных ожиданий относительно траектории денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки ЦБ были розничные инвесторы и нерезиденты из дружественных стран, говорится в докладе "Обзор рисков... читать дальше

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Крупнейшие российские банки в октябре сократили свое участие на первичном рынке госдолга после его увеличения месяцем ранее. Как сообщил ЦБ РФ в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце сократили свою долю... Как сообщил ЦБ РФ в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце сократили свою долю... читать дальше

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В ноябре индекс потребительского доверия в США увеличился четвертый месяц подряд - до максимальных за полгода 73 пунктов по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот... читать дальше

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Правительство РФ поддержало законопроект Минфина о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной финансовой отчетности компаний, которые обязаны составлять ее по закону, говорится в сообщении министерства. Сейчас... Сейчас... читать дальше

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Американский медиахолдинг Paramount Global Inc. сократил выручку в 3-м квартале 2024 года на 6%, причем результат оказался слабее прогнозов рынка. Как говорится в пресс-релизе Paramount, выручка в июле-сентябре составила $6,73 млрд по сравнению с $7,13 млрд за... Как говорится в пресс-релизе Paramount, выручка в июле-сентябре составила $6,73 млрд по сравнению с $7,13 млрд за... читать дальше

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Динамика финансовых потоков в октябре указывает на постепенное замедление роста экономической активности, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в октябре снизился на 2,9% относительно среднего уровня... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в октябре снизился на 2,9% относительно среднего уровня... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новости компаний. В четверг ФРС опустила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. В четверг ФРС опустила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Глава... Глава... читать дальше

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