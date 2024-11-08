.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2542,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 7200,97 млрд руб.
.
08 ноября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2542,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 7200,97 млрд руб.
|0
8 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2542,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2305,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2719,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2496,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 ноября составили 7200,97 млрд руб. против 7360,62317 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 ноября 2024 года 16:22
Госкорпорация "ДОМ.РФ" за 9 месяцев 2024 года заработала 58,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 58,1% больше результата за тот же период прошлого года, рентабельность капитала составила 22,3%, свидетельствует отчетность "ДОМ.РФ". Российские власти в 2025 году... читать дальше
.08 ноября 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,13 пункта (1,417%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2748,31 (+2,14%) пункта,... читать дальше
.08 ноября 2024 года 16:13
Австралийский банк Australia & New Zealand Banking Group Ltd. за финансовый год, который завершился 30 сентября, снизил чистую прибыль на 8% из-за повышения расходов, а также влияния на потребителей высоких процентных ставок и инфляции. Чистая прибыль составила 6,54... читать дальше
.08 ноября 2024 года 16:04
Международные резервы России на 1 ноября составили $632,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 25 октября международные резервы равнялись $628,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд, или на 0,7%, главным образом за счет положительной... читать дальше
.08 ноября 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 95,06/99,21 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,06/99,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...
.08 ноября 2024 года 15:57
Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в 1-м полугодии 2025 финансового года снизил выручку на 1,4%, что оказалось хуже ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-сентябре составила 10,077 млрд... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:47
АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-октябре 2024 года произвело 402 тыс. декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии. По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было произведено 364 тыс. дал... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:39
В октябре рост промпроизводства в РФ составил, согласно ожиданиям экономистов, 3,1% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,79%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в октябре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:31
По итогам т3-го квартала чистая прибыль крупнейшего китайского производителя чипов - Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - выросла относительно того же периода прошлого года на 58% - до $148,8 млн, сообщается в отчетности. Выручка выросла на 34% и... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб.
В понедельник, 11 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 2,31 млрд руб.
В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 2,31 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.
В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:30
В понедельник, 11 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:22
ОАО "РЖД" намерено снизить в ноябре количество рабочего парка для сокращения избыточного количества грузовых вагонов на сети и увеличения скорости доставки грузов и порожних вагонов, сообщил "Интерфаксу" источник на железнодорожном рынке. Так, до 1 декабря монополия... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:13
Требования к минимальному размеру активов небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) могут увеличить вдвое, следует из законопроекта о введении института НППУ, подготовленного ко второму чтению; "Интерфакс" ознакомился с документом. Документ (№673197-8) был внесен... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:04
Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам девяти месяцев текущего года сократил чистую прибыль на 11,9%, нарастив выручку на 0,5%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-сентябре понизилась до 346,4 млн евро с 393 млн евро за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.