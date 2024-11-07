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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 8 ноября в размере 105,5679 руб.
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07 ноября 2024 года 17:49
ЦБ РФ установил курс евро с 8 ноября в размере 105,5679 руб.
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7 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 105,5679 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,07 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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