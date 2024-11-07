ЦБ РФ установил курс евро с 8 ноября в размере 105,5679 руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 105,5679 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,07 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48729,469 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 451,774 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,45 коп. и составил 13,6221 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5805 руб., максимальный - 13,6585 руб. Было заключено 32827 сделок. Объем торгов составил 48975,57... Минимальный курс юаня составил 13,5805 руб., максимальный - 13,6585 руб. Было заключено 32827 сделок. Объем торгов составил 48975,57...

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Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, уточняется, что регулятор сможет применять лимиты к автокредитам, а само право начнет действовать с 1 апреля 2025 г.... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил торги на позитиве на фоне роста внешних фондовых площадок. Тем временем нефть перешла к снижению. В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX... В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX... читать дальше

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Американский рынок акций в четверг продолжает демонстрировать положительную динамику после сильного скачка днем ранее на итогах президентских выборов, в результате которого все три основных индекса достигли рекордов. Производительность труда в США в третьем квартале... Производительность труда в США в третьем квартале... читать дальше

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Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в 3-м квартале составила 45,5 млрд рублей, что на 6% ниже показателя за тот же период 2023 года и на 17% больше, чем в предыдущем квартале, следует из расчетов "Интерфакса", основанных на отчетности компании за 9 месяцев. Результат оказался... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в октябре 2024 года росли шестой месяц подряд и прибавили $4,3 млрд, что соответствует 43,3 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Накопленным итогом с начала года показатель также вышел в... Накопленным итогом с начала года показатель также вышел в...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,13 коп. и составил 13,6182 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5735 руб., максимальный - 13,6535 руб. Было заключено 12219 сделок. Объем торгов составил 26577,37... Минимальный курс юаня составил 13,5735 руб., максимальный - 13,6535 руб. Было заключено 12219 сделок. Объем торгов составил 26577,37...

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ООО "НОВАТЭК-СПГ топливо" планирует в 2024-2025 годах построить 21 криоАЗС, сообщил начальник отдела маркетинга и развития продаж компании Иван Папазов в четверг на презентации "Развитие рынка СПГ-техники на территории РФ". В настоящий момент работает 15 криоАЗС "НОВАТЭК-СПГ... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8387,89 (-272,97) руб./грамм; на серебро - 100,27 (-2,84) руб./грамм; на платину - 3067,97 (-93,15) руб./грамм; на палладий - 3272,92 (-175,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 98,0726 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 105,5679 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2024 года оценивались в 420 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 52,8 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что... читать дальше

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Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% в поквартальном выражении, согласно предварительным данным министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 1,9%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,3% и... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 216 тыс., как ожидалось... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-832 на 23 млрд 911,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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