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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2719,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7360,62 млрд руб.
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07 ноября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2719,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7360,62 млрд руб.
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7 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2719,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2496,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2850,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 ноября составили 7360,62 млрд руб. против 6890,14208 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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