Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2719,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7360,62 млрд руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 2719,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2496,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2850,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 ноября составили 7360,62 млрд руб. против 6890,14208 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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