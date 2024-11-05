Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 ноября

5 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 6 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8646,26 (+39,31) руб./грамм; на серебро - 103,53 (+0,66) руб./грамм; на платину - 3143,12 (-5,72) руб./грамм; на палладий - 3417,39 (-114,08) руб./грамм.

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Бизнес выкупил у Москвы по преимущественному праву почти 400 объектов недвижимости с начала 2024 года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества. "Представители малого и среднего бизнеса, арендующие у города здания и нежилые помещения,... "Представители малого и среднего бизнеса, арендующие у города здания и нежилые помещения,... читать дальше

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Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил сегодня, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом США. "Дональд Трамп теперь наш избранный президент. Его выбрал американский народ для руководства страной в тех обстоятельствах, в... "Дональд Трамп теперь наш избранный президент. Его выбрал американский народ для руководства страной в тех обстоятельствах, в... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, по данным Trading Economics. В августе, согласно пересмотренным... В августе, согласно пересмотренным... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 53,47 пункта (2,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2669,98 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 17,17 пункта (2,043%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 17,17 пункта (2,043%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 3-м квартале т.г. ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) получил чистую розничную выручку в 51 млрд рублей, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила компания. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 3,2%, а средний чек - на 5,8% год к... Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 3,2%, а средний чек - на 5,8% год к... читать дальше

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Банк России отразил продажу валюты с расчетами 5 ноября на 10,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 2 ноября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Ранее, 2 ноября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в России и... Это обычная ситуация для выходных дней в России и... читать дальше

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Китайский юань активно дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль заметно растет, несмотря на падение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5545 руб. (-14,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5545 руб. (-14,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов на 2,7% на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в свете предварительных итогов выборов в США, на которых побеждает республиканец Дональд Трамп, но просевшей нефти. Американские фондовые индексы... Американские фондовые индексы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,55/98,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 43 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 419,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В октябре индекс PMI сферы услуг России составил 51,6 пункта, поднявшись с сентябрьского значения 50,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Последние данные указали на скромный, но уверенный рост в секторе. Совокупный индекс объемов производства,... Совокупный индекс объемов производства,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 ноября составили по Российской Федерации 3109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2850,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США уверенно дорожает к основным валютам сегодня утром. Внимание участников рынка сосредоточено на президентских выборах в США. По данным MarketWatch на 9:24 мск, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 247 голосов выборщиков, демократ Камала... По данным MarketWatch на 9:24 мск, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 247 голосов выборщиков, демократ Камала... читать дальше

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ПАО "ТГК-14 в январе-октябре 2024 года нарастило выработку электроэнергии на 11,5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2,6 млрд кВт.ч, сообщает пресс-служба компании. За этот же период отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных составил 4,4 млн Гкал,... читать дальше

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Сегодня азиатские рынки акций не показывают единой динамики в ходе торгов, инвесторы оценивают промежуточные результаты президентских выборов в США и другие новости. Согласно предварительным оценкам Associated Press, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам... Согласно предварительным оценкам Associated Press, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам... читать дальше

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Минтруд России планирует продлить на 2025 год право работников переводиться к другому работодателю в случае приостановки производства, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "В 2025 году работники предприятий в случае приостановки производства по-прежнему смогут... читать дальше

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