Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3185,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6680,16 млрд руб.

5 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 ноября составили по Российской Федерации 3185,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2952,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3216 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2979,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 ноября составили 6680,16 млрд руб. против 6524,4247000000005 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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