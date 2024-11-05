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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3185,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6680,16 млрд руб.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3185,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6680,16 млрд руб.

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5 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 ноября составили по Российской Федерации 3185,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2952,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3216 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2979,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 ноября составили 6680,16 млрд руб. против 6524,4247000000005 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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