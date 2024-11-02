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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 3 ноября в размере 106,1426 руб.
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02 ноября 2024 года 17:23
ЦБ РФ установил курс евро с 3 ноября в размере 106,1426 руб.
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2 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 106,1426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,11 коп. Это автоматическое сообщение.
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