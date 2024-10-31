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31 октября 2024 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 ноября
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31 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8664,92 (+24,27) руб./грамм; на серебро - 106,15 (-0,39) руб./грамм; на платину - 3181,73 (-94,61) руб./грамм; на палладий - 3605,96 (-207,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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