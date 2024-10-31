.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2907 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6657,32 млрд руб.
.
31 октября 2024 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2907 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6657,32 млрд руб.
|0
31 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 октября составили по Российской Федерации 2907 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2697,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5077,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4841,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 октября составили 6657,32 млрд руб. против 4351,52906 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
31 октября 2024 года 13:59
АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,94 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,23 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:52
Количество и сумма покупок товаров и услуг, совершенных с использованием Системы быстрых платежей (СБП), выросли до 1 млрд операций на 1,7 трлн руб., что в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Количество и сумма... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:47
Планов использовать средства, находящиеся на открытых для нерезидентов специальных счетах "С", для увеличения ликвидности на российском фондовом рынке на данный момент нет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Много разговоров было по поводу использования... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:42
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно отражается на результатах Сбербанка в краткосрочном периоде, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг. "Что касается влияния повышения ключевой ставки на... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:36
Южнокорейская компания Samsung Electronics увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 17%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила 10,10 трлн вон ($7,32 млрд) по сравнению с 5,84 трлн вон за... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:32
Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) нарастил чистую прибыль на 40,7% в третьем квартале, хотя выручка снизилась на 3,4%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,07 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, против... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:27
Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в 3-с квартале текущего года, говорится в обзоре Аналитического центра ДОМ.РФ. "В 3-м квартале 2024 года стоимость аренды жилья росла двузначными темпами по всей стране. В результате арендные ставки обновили... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:23
Потребительские цены в еврозоне в октябре 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:22
Правление Центрального банка (ЦБ) Узбекистана приняло решение о сохранении основной ставки на уровне 13,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. "Исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции, правление ЦБ приняло решение сохранить... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:17
Российским банкам выделен дополнительный лимит на "Семейную ипотеку" в размере 350 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "ДОМ.РФ". "По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. "ДОМ.РФ" как... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:15
Безработица в еврозоне в сентябре составила 6,3%, не изменившись по сравнению с уровнем августа, сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат). Это минимальный показатель за всю историю подсчетов. Августовский показатель пересмотрен с 6,4% до 6,3%. По данным... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,35 пункта (1,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2571,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,67 (-1,06%) пункта,... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:11
Крупные экспортеры продолжают исполнять требования по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, даже выше установленных нормативов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Могу сказать, что несмотря на снижение норм продажи абсолютной выручки,... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:38 мск опустился на 0,75% - до 507,69 пункта. Британский FTSE... читать дальше
.31 октября 2024 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 97,5 руб.
Минимальное значение за неделю (с 24 октября по 31 октября) - 97,5 руб. за доллар, максимальное значение - 98,6386 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,68 руб. Это автоматическое сообщение.
.31 октября 2024 года 13:05
Сбербанк в четвертом квартале 2024 года планирует получить "значительную" прибыль, это будет один из факторов повышения капитала, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг. "Самый главный фактор,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.