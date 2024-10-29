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29 октября 2024 года 17:44

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 октября

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29 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8579,38 (+40,83) руб./грамм; на серебро - 104,47 (+0,84) руб./грамм; на платину - 3232,36 (+46,95) руб./грамм; на палладий - 3761,18 (+84,99) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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