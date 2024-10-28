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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября
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28 октября 2024 года 17:50

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября

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28 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8538,55 (+47,84) руб./грамм; на серебро - 103,63 (-2,46) руб./грамм; на платину - 3185,41 (-31,24) руб./грамм; на палладий - 3676,19 (+148,76) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября
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