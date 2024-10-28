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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9718,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4096,75 млрд руб.
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28 октября 2024 года 09:32
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9718,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4096,75 млрд руб.
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28 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 октября составили по Российской Федерации 9718,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9488,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6309,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6004,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 октября составили 4096,75 млрд руб. против 4136,39098 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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