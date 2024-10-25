Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 октября

25 октября. FINMARKET.RU -РФ с 26 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8490,71 (-20,38) руб./грамм; на серебро - 106,09 (-1,25) руб./грамм; на платину - 3216,65 (+34,85) руб./грамм; на палладий - 3527,43 (+205,66) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49489,932 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 292,782 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,50 коп. и составил 13,5009 руб. Минимальный курс юаня составил 13,458 руб., максимальный - 13,5645 руб. Было заключено 42127 сделок. Объем торгов составил 127066,42... Минимальный курс юаня составил 13,458 руб., максимальный - 13,5645 руб. Было заключено 42127 сделок. Объем торгов составил 127066,42...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов после известий, что ЦБ РФ по итогам заседания принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 21% годовых. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Минцифры РФ намерено внедрить услугу переноса номера мобильного телефона при смене оператора (MNP, Mobile Number Portability) между регионами, проработало технологическую схему для ее реализации, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев журналистам на IT-конгрессе "Форум... читать дальше

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Девелопер "Самолет" по итогам 3-м квартала 2024 года сократил продажи первичной недвижимости на 45%, до 233,9 тыс. кв. м, сообщила компания. "Компания лучше рынка прошла замедление темпов продаж в 3-м квартале 2024 года, - цитирует пресс-служба гендиректора "Самолета"... "Компания лучше рынка прошла замедление темпов продаж в 3-м квартале 2024 года, - цитирует пресс-служба гендиректора "Самолета"... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом. Опасения, связанные с возможностью разрастания конфликта на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяной рынок, в то время как беспокойство в отношении перспектив спроса ограничивает потенциал роста цен, пишет... Опасения, связанные с возможностью разрастания конфликта на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяной рынок, в то время как беспокойство в отношении перспектив спроса ограничивает потенциал роста цен, пишет... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который позволяет вернуть плату за рассмотрение дел финансовым уполномоченным, следует из заключения комитета, опубликованного в электронной базе данных парламента. Согласно... Согласно... читать дальше

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Банк России не менял оценку влияния курса на инфляцию: ослабление рубля на 10% по-прежнему добавляет инфляции 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается влияния курса, мы его так же учитываем.... "Что касается влияния курса, мы его так же учитываем.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,29 коп. и составил 13,4991 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4525 руб., максимальный - 13,5415 руб. Было заключено 15212 сделок. Объем торгов составил 31375,88... Минимальный курс юаня составил 13,4525 руб., максимальный - 13,5415 руб. Было заключено 15212 сделок. Объем торгов составил 31375,88...

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ снизилась в январе-сентябре 2024 г. в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,7 млрд руб. против 145,5 млрд руб., сказано в отчете компании. Выручка РЖД за отчетный период выросла на 8%, до 2,1 трлн... Выручка РЖД за отчетный период выросла на 8%, до 2,1 трлн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 70,5 пункта по сравнению с 70,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с апреля. Предварительно... Предварительно... читать дальше

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Глобальная инфляция продолжает замедляться, жесткая монетарная политика сделала свое дело, не подорвав мировую экономику, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. При этом она отметила, что "торжествовать пока рано", поскольку... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8490,71 (-20,38) руб./грамм; на серебро - 106,09 (-1,25) руб./грамм; на платину - 3216,65 (+34,85) руб./грамм; на палладий - 3527,43 (+205,66) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 96,6657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 104,8094 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Российские рыбаки к 21 октября выловили 4,131 млн тонн рыбы, что на 7,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 3,149 млн тонн (на 8,2% меньше). В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 3,149 млн тонн (на 8,2% меньше). В... В... читать дальше

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