Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6414,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4167,15 млрд руб.

24 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 октября составили по Российской Федерации 6414,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6172,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6126,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 октября составили 4167,15 млрд руб. против 4314,494769999999 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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