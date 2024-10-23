.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6337,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4314,49 млрд руб.
.
23 октября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6337,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4314,49 млрд руб.
|0
23 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 6337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6126,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6491,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6196,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 октября составили 4314,49 млрд руб. против 4321,63339 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 октября 2024 года 10:07
Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне умеренной негативной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5495 руб. (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
.23 октября 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 93,67/97,54 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,67/97,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи упал...
.23 октября 2024 года 10:03
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в красной зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти и ожиданий роста ключевой ставки ЦБ РФ 25 октября. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили вторник в... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:49
АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в январе-сентябре 2024 года произвело 852 тыс. декалитров (дал) бутилированной продукции, что на 35,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор завода Евгений... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:40
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов утром в среду, при этом демонстрирует сильный подъем в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк,... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:29
Запас капитала позволяет Сбербанку работать стабильно даже в условиях высоких ставок и ужесточения регулирования, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов. "У нас есть внутренний буфер по достаточности над... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6337,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4314,49 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 6337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6126,2 млрд руб. На... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:21
Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью, продолжит сокращать валютный кредитный портфель, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов. "Валютный портфель - ниже 17% (от общего... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:13
Около половины россиян (46%) полагают, что есть реальные основания ожидать улучшения уровня и качества жизни в России в ближайшие три-пять лет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:06
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду, однако японский индикатор демонстрирует отрицательную динамику в преддверии выборов. Инвесторы продолжают оценивать возможное влияние недавно объявленных властями Китая стимулов. В... читать дальше
.23 октября 2024 года 09:04
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-822 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.23 октября 2024 года 08:59
Китай в сентябре этого года импортировал из РФ шоколада на $18 млн против $6,4 млн за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Таким образом, поставки из РФ выросли почти в три раза. По сравнению с... читать дальше
.23 октября 2024 года 08:48
Экспорт зерна из Казахстана в январе-августе этого года снизился на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во время заседания правительства вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. "В январе-августе этого года экспорт зерна составил... читать дальше
.23 октября 2024 года 08:40
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высказался за активизацию торговли с Россией в национальных валютах. "Я хотел бы подчеркнуть важность нашего товарообмена в наших национальных валютах, который обеспечит наши интересы", - сказал президент Египта в ходе встречи с... читать дальше
.23 октября 2024 года 08:32
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии. Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах. По оценкам Американского института нефти (API),... читать дальше
.23 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.