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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 октября
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22 октября 2024 года 17:30

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 октября

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22 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8498,03 (+117,92) руб./грамм; на серебро - 105,59 (+6,34) руб./грамм; на платину - 3170,71 (+50,38) руб./грамм; на палладий - 3329,09 (+41,93) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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