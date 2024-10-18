Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 октября

18 октября. FINMARKET.RU -РФ с 19 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8335,12 (-20,78) руб./грамм; на серебро - 98,61 (-0,7) руб./грамм; на платину - 3096,78 (-1,64) руб./грамм; на палладий - 3223,88 (+50,49) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50895,423 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 520,564 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,50 коп. и составил 13,4508 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3295 руб., максимальный - 13,5595 руб. Было заключено 60932 сделки. Объем торгов составил 121624,36... Минимальный курс юаня составил 13,3295 руб., максимальный - 13,5595 руб. Было заключено 60932 сделки. Объем торгов составил 121624,36...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,2%, завершил пятницу снижением индекса МосБиржи и повышением индекса РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,42% и составил 2751,9 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,42% и составил 2751,9 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,33% - до... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,33% - до... читать дальше

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Евразийский экономический союз на три года обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгоценных металлов с учетом их дефицита, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Принято решение установить ставки ввозных таможенных... "Принято решение установить ставки ввозных таможенных... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам третьей недели подряд. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,44% годовых по сравнению с 6,32% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,44% годовых по сравнению с 6,32% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО снизилась в 1-м полугодии 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7% - до $323,8 млн, сказано в отчете компании. Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1% - до $1,019 млрд. Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1% - до $1,019 млрд. "Совкомфлот"... "Совкомфлот"...

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ЦБ РФ предложил банкам провести оценку зрелости систем управления данными, сообщил директор департамента данных, проектов и процессов Банка России Михаил Балакин. "Мы запустили эту методику самооценки буквально накануне Финополиса. Очень ждём, что нам ответят банки. Мы... "Мы запустили эту методику самооценки буквально накануне Финополиса. Очень ждём, что нам ответят банки. Мы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,79 коп. и составил 13,4509 руб. Минимальный курс юаня составил 13,324 руб., максимальный - 13,535 руб. Было заключено 19878 сделок. Объем торгов составил 36664,1 млн... Минимальный курс юаня составил 13,324 руб., максимальный - 13,535 руб. Было заключено 19878 сделок. Объем торгов составил 36664,1 млн...

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Экономика Китая в 3-м квартале 2024 года увеличилась на 4,6% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статуправления (ГСУ). Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 4,7% во 2-м квартале и были минимальными с января-марта 2023 года. Консенсус-прогноз... Консенсус-прогноз... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются в пятницу из-за опасений относительно перспектив роста спроса и ожидающегося переизбытка поставок, сообщает Trading Economics. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 мск уменьшились на $1,5 (на 2%) -... Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 мск уменьшились на $1,5 (на 2%) -... читать дальше

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В 3-м квартале поставки смартфонов в мире увеличились на 4% - до 316,1 млн штук, согласно предварительным данным International Data Corporation (IDC). Показатель вырос по итогам пятого квартала подряд. "Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как... "Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как... читать дальше

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Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете РФ на 2025 год для финансирования федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ, позволяет активно инвестирующим компаниям компенсировать часть расходов по увеличенному до 25% с 20% налогу на прибыль) в 150 млрд рублей... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8335,12 (-20,78) руб./грамм; на серебро - 98,61 (-0,7) руб./грамм; на платину - 3096,78 (-1,64) руб./грамм; на палладий - 3223,88 (+50,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 96,4172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,18 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,95 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия ведет переговоры со странами-членами БРИКС по использованию цифровых валют в инвестиционных целях, этот инструмент может быть практически безынфляционным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. "Мы хотим предложить... "Мы хотим предложить... читать дальше

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