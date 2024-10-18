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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 октября
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18 октября 2024 года 17:36

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 октября

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18 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8335,12 (-20,78) руб./грамм; на серебро - 98,61 (-0,7) руб./грамм; на платину - 3096,78 (-1,64) руб./грамм; на палладий - 3223,88 (+50,49) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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18 октября 2024 года 18:25
В США ставки по ипотеке выросли 3-ю неделю подряд - Freddie Mac
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Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,44% годовых по сравнению с 6,32% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее...    читать дальше
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18 октября 2024 года 18:17
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Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1% - до $1,019 млрд.

"Совкомфлот"...
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18 октября 2024 года 18:08
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ЦБ РФ предложил банкам провести оценку зрелости систем управления данными, сообщил директор департамента данных, проектов и процессов Банка России Михаил Балакин.

"Мы запустили эту методику самооценки буквально накануне Финополиса. Очень ждём, что нам ответят банки. Мы...    читать дальше
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Минимальный курс юаня составил 13,324 руб., максимальный - 13,535 руб. Было заключено 19878 сделок. Объем торгов составил 36664,1 млн...
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Консенсус-прогноз...    читать дальше
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Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 мск уменьшились на $1,5 (на 2%) -...    читать дальше
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18 октября 2024 года 17:45
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"Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как...    читать дальше
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18 октября 2024 года 17:37
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Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете РФ на 2025 год для финансирования федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ, позволяет активно инвестирующим компаниям компенсировать часть расходов по увеличенному до 25% с 20% налогу на прибыль) в 150 млрд рублей...    читать дальше
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18 октября 2024 года 17:36
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 октября
ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8335,12 (-20,78) руб./грамм; на серебро - 98,61 (-0,7) руб./грамм; на платину - 3096,78 (-1,64) руб./грамм; на палладий - 3223,88 (+50,49) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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18 октября 2024 года 17:31
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 96,4172 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 96,4172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,18 коп.

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18 октября 2024 года 17:31
ЦБ РФ установил курс евро с 19 октября в размере 104,8565 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,95 коп.

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18 октября 2024 года 17:26
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Россия ведет переговоры со странами-членами БРИКС по использованию цифровых валют в инвестиционных целях, этот инструмент может быть практически безынфляционным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

"Мы хотим предложить...    читать дальше
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