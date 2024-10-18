ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 октября в размере 97,149 руб., евро - 105,756 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 105,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,84 коп.

18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 97,149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,78 коп.

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Минпромторг РФ предлагает с 2025 года трансформировать механизмы поддержки производителей сельхозтехники, перенаправив прямые субсидии из федерального бюджета на те категории продукции, по которым выпуск снизился сильнее всего и которая не защищена от импортных аналогов... читать дальше

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Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре 2024 года приобрел 25,2 тонны золота, увеличив его запас на 24,8%, до 127 тонн со 101,8 тонны в конце прошлого года. Как говорится в материалах фонда, на 30 сентября доля золота в его инвестиционном портфеле составила 17,7% (на... читать дальше

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Минпромторг выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в РФ, которые в данные момент не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения, заявил глава ведомства Антон Алиханов. "Мы не планируем эти программы (субсидирования) сворачивать -... "Мы не планируем эти программы (субсидирования) сворачивать -... читать дальше

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Правительство РФ направит дополнительно 3,2 млрд рублей из резервного фонда на оказание помощи жителям в Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ. Соответствующее распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в... Соответствующее распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в... читать дальше

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Правительство России выделит дополнительно более 17 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. "Правительство продолжает поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. В 2024 году на эти цели будет дополнительно выделено 17,4 млрд... "Правительство продолжает поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. В 2024 году на эти цели будет дополнительно выделено 17,4 млрд... читать дальше

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Правительство РФ выделит дополнительно более 3,2 млрд рублей на развитие отдельных территорий, городов и объектов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства в... Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства в... читать дальше

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Право увеличить общий объем бюджетных расходов в 2024 г. на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года может быть использовано не полностью благодаря росту поступлений, заявил министр финансов Антон Силуанов. Это право правительство... Это право правительство... читать дальше

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Замглавы администрации президента России Максим Орешкин назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина... Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина... читать дальше

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Банк России будет работать над устранением регуляторного арбитража между цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и традиционными инструментами, планирует ужесточить доступ к ЦФА для неквалифицированных инвесторов, заявил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах... читать дальше

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Выделение интернет-торговли в отдельный вид деятельности на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по мнению российского Минфина, дает основания для применения к ней общих правил налогообложения, включая взимание НДС со всех реализуемых электронными магазинами товаров... читать дальше

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого заместителя министра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно документу, Торосов освобожден от должности первого... читать дальше

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Американцы в этом году потратят на покупку конфет и шоколада к Хэллоуину на 3-5% больше, чем в прошлом году, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США. В 2023 году общая сумма расходов на сладости к 31 октября составила $6,4 млрд. По традиции их раздают детям,... читать дальше

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Любое повышение налогов сложно признать справедливым в момент принятия таких решений, оценить их можно лишь по прошествии времени, проанализировав, насколько эффективно для экономики такие меры сработали, и как государство распорядилось полученными дополнительными средствами,... читать дальше

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Минфин обсуждает с ведомствами возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее он сказал, что для исчисления налогов больше не будут использоваться... Ранее он сказал, что для исчисления налогов больше не будут использоваться... читать дальше

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Минфин рассчитывает провести замещение суверенных еврооблигаций РФ за один раз, сообщил вчера замглавы ведомства Владимир Колычев. Министерство в начале сентября объявило о старте процедуры замещения всех находящихся в обращении выпусков еврооблигаций России. Размер купонного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 96,4172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,18 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По...

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