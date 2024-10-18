.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 октября в размере 97,149 руб., евро - 105,756 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Медиарейтинг банков за сентябрь 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2024 года. В сентябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Бизнес предложил смягчить последствия налоговых изменений
Бизнес попросил депутатов ввести с 2026 г. обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором налогоплательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) начинают исчислять и уплачивать НДС. Такая мера вошла в перечень...
 
Производителям хотят запретить изменение объема упаковки
В России на фоне роста цен предлагают запретить производителям уменьшать размер упаковки продуктов первой необходимости, к которым относится сливочное масло, молоко, крупа, соль, сахар и другие товары. Также обращение на имя премьер-министра Михаила...
 
18 октября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 октября в размере 97,149 руб., евро - 105,756 руб.

 0  
18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 97,149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 105,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,84 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 октября 2024 года 17:55
Минпромторг предложил трансформировать механизмы поддержки производителей сельхозтехники
Минпромторг РФ предлагает с 2025 года трансформировать механизмы поддержки производителей сельхозтехники, перенаправив прямые субсидии из федерального бюджета на те категории продукции, по которым выпуск снизился сильнее всего и которая не защищена от импортных аналогов...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 17:28
Запас золота в Госнефтефонде Азербайджана в январе-сентябре вырос на четверть
Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре 2024 года приобрел 25,2 тонны золота, увеличив его запас на 24,8%, до 127 тонн со 101,8 тонны в конце прошлого года. Как говорится в материалах фонда, на 30 сентября доля золота в его инвестиционном портфеле составила 17,7% (на...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 16:59
Минпромторг выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники
Минпромторг выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в РФ, которые в данные момент не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

"Мы не планируем эти программы (субсидирования) сворачивать -...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 16:37
Правительство выделило еще более 3,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
Правительство РФ направит дополнительно 3,2 млрд рублей из резервного фонда на оказание помощи жителям в Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ.

Соответствующее распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 15:42
Правительство выделит дополнительно более 17 млрд руб. на льготные кредиты в АПК
Правительство России выделит дополнительно более 17 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям.

"Правительство продолжает поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. В 2024 году на эти цели будет дополнительно выделено 17,4 млрд...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 14:51
На развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока дополнительно будет направлено более 3,2 млрд руб.
Правительство РФ выделит дополнительно более 3,2 млрд рублей на развитие отдельных территорий, городов и объектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства в...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 13:39
Минфин может не целиком использовать право на допрасходы в 2024 году на 1,5 трлн руб.
Право увеличить общий объем бюджетных расходов в 2024 г. на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года может быть использовано не полностью благодаря росту поступлений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Это право правительство...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 12:47
Орешкин назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 12:26
ЦБ РФ планирует ужесточить доступ к ЦФА для неквалифицированных инвесторов
Банк России будет работать над устранением регуляторного арбитража между цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и традиционными инструментами, планирует ужесточить доступ к ЦФА для неквалифицированных инвесторов, заявил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 11:57
Минфин РФ хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce
Выделение интернет-торговли в отдельный вид деятельности на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по мнению российского Минфина, дает основания для применения к ней общих правил налогообложения, включая взимание НДС со всех реализуемых электронными магазинами товаров...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 11:18
Илья Торосов освобожден от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого заместителя министра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно документу, Торосов освобожден от должности первого...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 10:55
Аналитики прогнозируют увеличение расходов американцев на конфеты к Хэллоуину в этом году на 3-5%
Американцы в этом году потратят на покупку конфет и шоколада к Хэллоуину на 3-5% больше, чем в прошлом году, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США. В 2023 году общая сумма расходов на сладости к 31 октября составила $6,4 млрд. По традиции их раздают детям,...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 10:27
Замминистра финансов РФ: оценить, как государство распорядилось ресурсом от повышения налогов, можно будет через 2-3 года
Любое повышение налогов сложно признать справедливым в момент принятия таких решений, оценить их можно лишь по прошествии времени, проанализировав, насколько эффективно для экономики такие меры сработали, и как государство распорядилось полученными дополнительными средствами,...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 09:43
В РФ обсуждается возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов
Минфин обсуждает с ведомствами возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он сказал, что для исчисления налогов больше не будут использоваться...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 09:21
Минфин рассчитывает провести замещение суверенных еврооблигаций РФ за один раз
Минфин рассчитывает провести замещение суверенных еврооблигаций РФ за один раз, сообщил вчера замглавы ведомства Владимир Колычев. Министерство в начале сентября объявило о старте процедуры замещения всех находящихся в обращении выпусков еврооблигаций России. Размер купонного...    читать дальше
.
19 октября 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 96,4172 руб., евро - 104,8565 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 96,4172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,18 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.