Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 октября

15 октября. FINMARKET.RU -РФ с 16 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8280,66 (+96,53) руб./грамм; на серебро - 97,47 (+1,09) руб./грамм; на платину - 3062,87 (+44,18) руб./грамм; на палладий - 3240,65 (-74,65) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51834,542 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 638,416 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,92 коп. и составил 13,5706 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22... Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22...

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил вторник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,17% и составил 2805,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,17% и составил 2805,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,22% - до 911,11 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,22% - до 911,11 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Госдума РФ не поддержала проект закона о предоставлении российским субъектам права устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, находящегося в собственности физического или юрлица. На пленарном заседании во вторник депутаты... На пленарном заседании во вторник депутаты... читать дальше

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Аналитики UBS пошли на необычный шаг, ухудшив оценку прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, но при этом подняв прогноз значения самого индекса в ближайшее время. Теперь они ожидают, что американский фондовый индекс завершит 2024 год на уровне 5850 пунктов,... Теперь они ожидают, что американский фондовый индекс завершит 2024 год на уровне 5850 пунктов,... читать дальше

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Экспорт электроэнергии из РФ по итогам 9 месяцев 2024 г. превысил 5,5 млрд кВт.ч, сообщила член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. "В принципе это неплохие результаты. 51% поставки у нас идет в... "В принципе это неплохие результаты. 51% поставки у нас идет в... читать дальше

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Генпрокуратура РФ требует взыскать со структур англо-голландской Shell более 1 млрд евро убытков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Арбитражного суда города Москвы. Размер требуемых убытков примерно соответствует сумме в 94,8 млрд рублей, которую в марте 2024 года... Размер требуемых убытков примерно соответствует сумме в 94,8 млрд рублей, которую в марте 2024 года... читать дальше

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"АЛРОСА" продолжит инвестировать в свои добывающие мощности в Архангельской области, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с губернатором области Александром Цыбульским в ходе посещения дочернего предприятия "АЛРОСА" "Севералмаз". "Мы будем инвестировать... "Мы будем инвестировать... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,41 коп. и составил 13,5669 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4955 руб., максимальный - 13,596 руб. Было заключено 16013 сделок. Объем торгов составил 31560,03... Минимальный курс юаня составил 13,4955 руб., максимальный - 13,596 руб. Было заключено 16013 сделок. Объем торгов составил 31560,03...

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Министры энергетики стран ЕС обсудят инициативу по запрету и более жесткому отслеживанию импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, заявил во вторник министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. "Бельгия внесет инициативу по запрету... "Бельгия внесет инициативу по запрету... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8280,66 (+96,53) руб./грамм; на серебро - 97,47 (+1,09) руб./грамм; на платину - 3062,87 (+44,18) руб./грамм; на палладий - 3240,65 (-74,65) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 97,0121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 105,6757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский рынок акций начал торги во вторник без единой динамики, а затем перешел к снижению. Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 0,5% и составлял 42845,64 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка теряет 0,05% - до 5857,1 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 0,5% и составлял 42845,64 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка теряет 0,05% - до 5857,1 пункта.... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 4% на торгах во вторник в связи с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок сырья с Ближнего Востока. По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил... По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил... читать дальше

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Чистая прибыль лизинговой компании ПАО "Трансфин-М" по РСБУ упала в январе-сентябре 2024 г. в 1,7 раза, до 11,8 млрд руб. с 20,1 млрд руб. годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности общества. Выручка "Трансфин-М" сократилась за отчетный период на 5,7%, до 9,8... Выручка "Трансфин-М" сократилась за отчетный период на 5,7%, до 9,8... читать дальше

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