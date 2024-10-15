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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 октября
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15 октября 2024 года 17:44

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 октября

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15 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8280,66 (+96,53) руб./грамм; на серебро - 97,47 (+1,09) руб./грамм; на платину - 3062,87 (+44,18) руб./грамм; на палладий - 3240,65 (-74,65) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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