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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5518,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4517,01 млрд руб.
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10 октября 2024 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5518,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4517,01 млрд руб.
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10 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 октября составили по Российской Федерации 5518,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5265,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2596,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2438,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 октября составили 4517,01 млрд руб. против 7751,88924 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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