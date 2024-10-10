Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5518,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4517,01 млрд руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 октября составили по Российской Федерации 5518,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5265,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2596,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2438,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 октября составили 4517,01 млрд руб. против 7751,88924 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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