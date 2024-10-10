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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 96,9483 руб., евро - 106,4175 руб.
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ГЛАВНОЕ
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Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
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10 октября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 96,9483 руб., евро - 106,4175 руб.

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10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 96,9483 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,04 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 106,4175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,84 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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11 октября 2024 года 18:00
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,44 коп. и составил 13,4748 руб.

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Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% после подъема на 1,9% в августе....    читать дальше
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11 октября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 14.10 по 20.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Это автоматическое сообщение.
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11 октября 2024 года 17:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 96,0686 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,08 коп.

Это автоматическое сообщение.
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11 октября 2024 года 17:09
ЦБ РФ установил курс евро с 12 октября в размере 105,1095 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 139,79 коп.

Это автоматическое сообщение.
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11 октября 2024 года 17:09
Внешний долг РФ в 3-м квартале сократился на $8,5 млрд
Внешний долг РФ в третьем квартале 2024 года уменьшился на $8,5 млрд, или на 2,8%, до $293,4 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

В первом полугодии 2024 года внешние обязательства РФ снизились на $16,0 млрд, или на 5,0%, с $317,9 млрд на 1 января...    читать дальше
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11 октября 2024 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 14 по 21 октября
В понедельник, 14 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба, в Японии праздник - День спорта.

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