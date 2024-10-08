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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 октября
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08 октября 2024 года 17:32

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 октября

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8 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8160,37 (-24,46) руб./грамм; на серебро - 98,51 (-0,51) руб./грамм; на платину - 3028,14 (-35,71) руб./грамм; на палладий - 3123,93 (+10,67) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 октября
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Таким образом, банк...    читать дальше
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