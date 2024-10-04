Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4237 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,355 руб., максимальный - 13,483 руб. Было заключено 20269 сделок. Объем торгов составил 34846,26 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,4465 руб. за юань.

4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,14 коп. и составил 13,4237 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52405,370 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 724,256 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,14 коп. и составил 13,4237 руб. Минимальный курс юаня составил 13,355 руб., максимальный - 13,483 руб. Было заключено 20269 сделок. Объем торгов составил 34846,26 млн... Минимальный курс юаня составил 13,355 руб., максимальный - 13,483 руб. Было заключено 20269 сделок. Объем торгов составил 34846,26 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти. Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о корректировке действующих льготных ставок по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности, федеральная часть налога в 2025-2027 гг. вырастет с 3% до 8%, региональная останется нулевой. В перечень условий... В перечень условий... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2024 года увеличилась на 1,8%, до 108,2 трлн рублей, после такого же роста на 1,8% в августе, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовой темп роста... читать дальше

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Цены на нефть замедлили рост вечером в пятницу после публикации сильных данных по рынку труда США, но завершают неделю в плюсе. Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По сведениям израильских СМИ, власти... Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По сведениям израильских СМИ, власти... читать дальше

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Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в январе-сентябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%, до 988 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Объем внутренних... Объем внутренних... читать дальше

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Новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января 2025 года, соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено... "В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде сентября 2024 года выросло до 18,71% годовых с 17,99% во... читать дальше

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Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за сентябрь 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $63,57/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными в начале недели. В... В... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий 8 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, сообщило министерство. НРД,... читать дальше

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Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку" уже на следующей неделе, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по "Семейной ипотеке" в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер", - сказал Стасишин... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8075,7 (-53,93) руб./грамм; на серебро - 96,08 (+0,18) руб./грамм; на платину - 3004,39 (-75,21) руб./грамм; на палладий - 3004,39 (-111,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский рынок акций начал торговую сессию в пятницу с позитивным настроем на данных о состоянии рынка труда страны. Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме... Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме... читать дальше

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