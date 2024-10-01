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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 октября
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01 октября 2024 года 17:54

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 октября

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1 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7893,87 (-84,11) руб./грамм; на серебро - 93,27 (-2,38) руб./грамм; на платину - 2956,51 (-79,61) руб./грамм; на палладий - 2995,53 (-94,54) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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