Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 октября

1 октября. FINMARKET.RU -РФ с 2 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7893,87 (-84,11) руб./грамм; на серебро - 93,27 (-2,38) руб./грамм; на платину - 2956,51 (-79,61) руб./грамм; на палладий - 2995,53 (-94,54) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52579,725 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1029,944 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,83 коп. и составил 13,2193 руб. Минимальный курс юаня составил 13,11 руб., максимальный - 13,337 руб. Было заключено 37112 сделок. Объем торгов составил 55559,18 млн... Минимальный курс юаня составил 13,11 руб., максимальный - 13,337 руб. Было заключено 37112 сделок. Объем торгов составил 55559,18 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, при этом внешние фондовые площадки преимущественно подавали негативные сигналы, а нефть вышла в плюс. В Азии во вторник наблюдалась смешанная... В Азии во вторник наблюдалась смешанная... читать дальше

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Расчетный потенциал экспорта продукции АПК из России в Гвинею к 2030 году оценивается в $40-45 млн, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Наиболее перспективными позициями российского экспорта являются пшеница, мясо птицы, мороженая рыба, зернобобовые... читать дальше

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ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) отзывает в РФ 1,858 тыс. кроссоверов бренда Xcite, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины модели Xcite X-Cross 7, выпущенные с начала ноября... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца. Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса... Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и правительство Узбекистана подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы, направленный на усиление взаимодействия в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба ЕЭК. Документ на полях Евразийского... Документ на полях Евразийского... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии завершило доразмещение на Белорусской валютно-фондовой бирже гособлигаций (выпуск N326) на $50 млн, сумма доразмещения составила $12,6 млн, сообщила пресс-служба ведомства. "1 октября в торговой системе биржи завершено размещение государственных... читать дальше

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Цены на нефть начали резко расти на опасениях вмешательства Ирана в конфликт на Ближнем Востоке. США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный... США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7893,87 (-84,11) руб./грамм; на серебро - 93,27 (-2,38) руб./грамм; на платину - 2956,51 (-79,61) руб./грамм; на палладий - 2995,53 (-94,54) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 93,3581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 103,6502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 52,33 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Доходность государственных облигаций Германии снижается на фоне спроса на защитные активы из-за роста геополитической напряженности. Доходность двухлетних госбондов снизилась на 8 базисных пунктов и составила 1,99%, опустившись ниже 2% впервые с декабря 2022 года.... Доходность двухлетних госбондов снизилась на 8 базисных пунктов и составила 1,99%, опустившись ниже 2% впервые с декабря 2022 года.... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре составил 47,2 пункта, не изменившись по сравнению с августовским значением, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

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Госдума приняла закон, согласно которому изменение цен на мировых товарных рынках не будет учитываться при определении монопольно высокой или низкой цены товара для хозяйствующих субъектов на внутреннем российском рынке. Согласно документу, из определения монопольно... Согласно документу, из определения монопольно... читать дальше

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Продажи автомобилей Xcite X-Cross 7 в РФ в сентябре 2024 года выросли на 8,3% по сравнению с августом - до 1,088 тыс. машин, сообщает пресс-служба ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (производитель автомобилей, бывшая площадка Nissan). Суммарно в мае-сентябре текущего года... Суммарно в мае-сентябре текущего года... читать дальше

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