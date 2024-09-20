Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 612,2 млрд руб.

20 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 612,2 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,63 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2789,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2790,96 (+1,16%) пункта, минимальное - 2762,46... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ЕвроТранс" на уровне А-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую... "Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую... читать дальше

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Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец июня составлял 480,64 трлн юаней ($68 трлн), увеличившись за год на 7%, по данным Народного банка Китая. В том числе активы банков выросли на 6,6% - до 433,1 трлн юаней. У представителей... В том числе активы банков выросли на 6,6% - до 433,1 трлн юаней. У представителей... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли. Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз... Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз... читать дальше

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Белоруссия находится на первом месте по товарообороту с Россией среди стран Содружества Независимых Государств, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ. "Подчеркну, что страны СНГ - наши ключевые партнеры.... "Подчеркну, что страны СНГ - наши ключевые партнеры.... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, по состоянию на 17 сентября направили на кредитование сезонных полевых работ 917 млрд рублей, что на 15% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк увеличил кредитование на... В частности, Россельхозбанк увеличил кредитование на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,11 пункта (0,946%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2789,91 (+1,12%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 21 августа по 20 сентября) - 90,2455 руб. за доллар, минимальное значение - 87,75 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,61 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,2/92,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,25/93,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,29/104,31 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы сегодня снижаются, инвесторы оценивают итоги состоявшихся на уходящей неделе заседаний ведущих центробанков мира. Федеральная резервная система (ФРС) в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов... Федеральная резервная система (ФРС) в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов... читать дальше

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Raiffeisen Bank International AG (RBI) подписал соглашение с инвестором из ОАЭ - Soven 1 Holding Limited о продаже ему 87,74%-й доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях, говорится в пресс-релизе RBI. Закрытие сделки, которую еще должны одобрить... Закрытие сделки, которую еще должны одобрить... читать дальше

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Продажи пшеницы из государственного интервенционного фонда на этой неделе составили 2,7 тыс. тонн на 42,768 млн рублей, сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа). Из пяти торговых дней лишь один был результативным, была... Из пяти торговых дней лишь один был результативным, была... читать дальше

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В 1-м полугодии добыча нефти ПАО НК "Русснефть" составила 2,991 млн тонн, сообщается в отчете эмитента. Это на 8,8% меньше, чем за тот же период годом ранее. "По отношению к первому полугодию 2023 года выполнение по добыче нефти составляет 91,2%, что объясняется... "По отношению к первому полугодию 2023 года выполнение по добыче нефти составляет 91,2%, что объясняется... читать дальше

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Саудовская Аравия увеличила прогноз по росту турпотока из России и рассчитывает в 2030 году привлекать 2 млн туристов ежегодно вместо планировавшихся ранее 800 тыс., туроператоры считают, что нарастить турпоток можно только при условии открытия прямых рейсов и отмены виз,... читать дальше

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