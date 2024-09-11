Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7136 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6525 руб., максимальный - 12,767 руб. Было заключено 77750 сделок. Объем торгов составил 148180,65 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6945 руб. за юань.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,81 коп. и составил 12,7136 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50030,648 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 440,381 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,81 коп. и составил 12,7136 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6525 руб., максимальный - 12,767 руб. Было заключено 77750 сделок. Объем торгов составил 148180,65... Минимальный курс юаня составил 12,6525 руб., максимальный - 12,767 руб. Было заключено 77750 сделок. Объем торгов составил 148180,65...

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Потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,38% после повышения на 0,22% с 27 августа по 2 сентября и с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) По... По... читать дальше

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Инфляция в РФ со 3 по 9 сентября составила 0,09% после дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, на... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил торги слабым снижением на фоне замедления роста нефтяных цен. Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после выхода в США неоднозначных статданных по инфляции в августе. В Азии сегодня преобладала негативная... В Азии сегодня преобладала негативная... читать дальше

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Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2024 финансового года почти в 13 раз и сократил выручку на 15%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил 36,3 млн фунтов... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил 36,3 млн фунтов... читать дальше

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Перевозка груженых контейнеров на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе 2024 года возросла в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 416,3 тыс. TEU, сообщила пресс-служба филиала. В частности, в... В частности, в... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе, но резко сократили рост после публикации еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 833 тыс. баррелей - до 419,14 млн баррелей,... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 833 тыс. баррелей - до 419,14 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,27 коп. и составил 12,7134 руб. Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,764 руб. Было заключено 13023 сделки. Объем торгов составил 23452,61 млн... Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,764 руб. Было заключено 13023 сделки. Объем торгов составил 23452,61 млн...

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Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, вновь снизит ключевые процентные ставки на заседании в четверг, поскольку фокус его внимания смещается от сдерживания инфляции к стимулированию экономики. ЕЦБ приступил к смягчению политики в июне, опустив ставки на 25... ЕЦБ приступил к смягчению политики в июне, опустив ставки на 25... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 833 тыс. баррелей - до 419,143 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2310 тыс. баррелей и составили 221,552 млн... читать дальше

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Минсельхоз РФ сохраняет сделанный ранее прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на уровне 60 млн тонн. "У нас приличные переходящие остатки зерна, поэтому пока при урожае в 132 млн тонн можем себе позволить экспортировать 60 млн тонн", -... "У нас приличные переходящие остатки зерна, поэтому пока при урожае в 132 млн тонн можем себе позволить экспортировать 60 млн тонн", -... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ. "Россия является лидером по... "Россия является лидером по... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7354,1 (+31,63) руб./грамм; на серебро - 83,44 (+1,04) руб./грамм; на платину - 2781,66 (+16,36) руб./грамм; на палладий - 2822,74 (+60,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 91,2653 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,26 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 100,7421 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,26 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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