ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп.

9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп.

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Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 29,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 2,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Нефтяные цены растут сегодня утром на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составила $71,96 за баррель, что на $0,9 (1,27%) выше, чем на закрытие предыдущих... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составила $71,96 за баррель, что на $0,9 (1,27%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше

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Аналитики Bank of America снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на следующий год, сославшись на замедление темпов экономического роста и более слабые прогнозы спроса, что приведет к более значительному накоплению запасов. Теперь эксперты ожидают, что нефть Brent... Теперь эксперты ожидают, что нефть Brent... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в минусе из-за распродажи акций технологических компаний, а также из-за данных о состоянии рынка труда страны. Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 410,34 пункта (на 1,01%) и составил 40345,41... Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 410,34 пункта (на 1,01%) и составил 40345,41... читать дальше

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По итогам торгов в пятницу фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снизились на фоне общего падения аппетита к риску на мировых рынках в связи с новыми сигналами спада глобальной экономической активности. Сводный индекс крупнейших европейских компаний... Сводный индекс крупнейших европейских компаний... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с...

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Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на иномарки с пробегом летом 2024 года в России. Лидером по спросу среди марок стали автомобили Toyota, а среди моделей первое место поделили Hyundai Solaris и Ford Focus. Средняя цена иномарки с пробегом... читать дальше

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Арендаторы столичной земли с начала года получили разрешения на размещение 599 некапитальных объектов благоустройства и спорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В столице действует упрощенная схема... В столице действует упрощенная схема... читать дальше

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Депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно переизбрали главой республики выдвинутого "Единой Россией" Махмуд-Али Калиматова. На внеочередном заседании в воскресенье, посвященном вопросу избрания нового главы Ингушетии, в ходе тайного голосования за Калиматова... читать дальше

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В Федеральной нотариальной палате фиксируют высокий рост спроса на онлайн-услуги в 2024 году. "Количество нотариальных действий в онлайн-формате за первые 8 месяцев этого года превысило 730 тыс., что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", -... "Количество нотариальных действий в онлайн-формате за первые 8 месяцев этого года превысило 730 тыс., что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", -... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия сообщает о росте заработной платы во всех государствах Евразийского экономического союза, самые высокие показатели продемонстрировали Белоруссия и Россия. "Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата в январе - июне 2024... "Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата в январе - июне 2024... читать дальше

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Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в воскресенье избрали губернатором региона Руслана Кухарука, который с 30 мая временно исполняет обязанности главы округа. "Число голосов за Руслана Кухарука - 33, число голосов за Алексея Савинцева... "Число голосов за Руслана Кухарука - 33, число голосов за Алексея Савинцева... читать дальше

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Столичные власти стараются развивать новую Москву, планируют запускать Троицкую линию метро поэтапно, сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин. "Потребность в развитии транспортной инфраструктуры есть, город развивается, поэтому мы продолжаем реализовать крупные проекты.... "Потребность в развитии транспортной инфраструктуры есть, город развивается, поэтому мы продолжаем реализовать крупные проекты.... читать дальше

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Минэкономразвития повысило прогноз по стоимости российской нефти при поставках на экспорт в 2024 году до $70,0 за баррель с $65,0 в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Экспортная стоимость российской нефти в 2025 году... Экспортная стоимость российской нефти в 2025 году... читать дальше

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