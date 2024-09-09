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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.
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09 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.
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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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