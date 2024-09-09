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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
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09 сентября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.

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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 2,37 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 сентября 2024 года 08:29
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Теперь эксперты ожидают, что нефть Brent...    читать дальше
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09 сентября 2024 года 08:16
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09 сентября 2024 года 08:08
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Сводный индекс крупнейших европейских компаний...    читать дальше
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09 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с...
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08 сентября 2024 года 17:29
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08 сентября 2024 года 16:11
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В столице действует упрощенная схема...    читать дальше
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08 сентября 2024 года 14:58
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"Количество нотариальных действий в онлайн-формате за первые 8 месяцев этого года превысило 730 тыс., что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", -...    читать дальше
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"Число голосов за Руслана Кухарука - 33, число голосов за Алексея Савинцева...    читать дальше
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"Потребность в развитии транспортной инфраструктуры есть, город развивается, поэтому мы продолжаем реализовать крупные проекты....    читать дальше
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08 сентября 2024 года 10:52
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Экспортная стоимость российской нефти в 2025 году...    читать дальше
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