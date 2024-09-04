Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5459 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0885 руб., максимальный - 12,9 руб. Было заключено 70814 сделок. Объем торгов составил 118792,22 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,69 руб. за юань.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,30 коп. и составил 12,5459 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47946,247 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 420,840 млрд руб., или на...

.

Цены на огурцы за неделю с 27 августа по 2 сентября повысились на 1,2%, сообщил Росстат. Темпы подорожания замедлились почти в 3 раза, неделей ранее рост составил 3,4%. Вместе с тем начали дорожать помидоры. За неделю цены на них повысились на 0,1%, хотя неделей ранее... Вместе с тем начали дорожать помидоры. За неделю цены на них повысились на 0,1%, хотя неделей ранее... читать дальше

.

Потребительские цены на молочную продукцию за неделю с 27 августа по 2 сентября выросли, больше всего подорожало сливочное масло. Как сообщил Росстат в среду, цены на него повысились на 0,8%, но рост замедлился, неделей ранее он составлял 1%. Питьевое стерилизованное... Как сообщил Росстат в среду, цены на него повысились на 0,8%, но рост замедлился, неделей ранее он составлял 1%. Питьевое стерилизованное... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,30 коп. и составил 12,5459 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0885 руб., максимальный - 12,9 руб. Было заключено 70814 сделок. Объем торгов составил 118792,22... Минимальный курс юаня составил 12,0885 руб., максимальный - 12,9 руб. Было заключено 70814 сделок. Объем торгов составил 118792,22...

.

Потребительские цены на бензин в России с 27 августа по 2 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,21% после повышения 0,22% с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, на 0,29% с 6 по 12 августа и на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду... читать дальше

.

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во 2-м квартале 2024 года уменьшилась до 12,4 млн человек с 14,7 млн человек во 2-м квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ во 2-м квартале 2024 года снизился до 8,5% с 10,1% во... Уровень бедности в РФ во 2-м квартале 2024 года снизился до 8,5% с 10,1% во... читать дальше

.

За период с 27 августа по 2 сентября 2024 года потребительские цены снизились на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 20 по 26 августа цены повысились на 0,03%. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года (с 21... Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года (с 21... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,7%, завершил среду сущестченным ростом индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск взлетел на 3,2% и составил 2605,15 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск взлетел на 3,2% и составил 2605,15 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,83% - до 922,85 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,83% - до 922,85 пункта.... читать дальше

.

Группа компаний DME Ltd, управляющая аэропортом "Домодедово", в 1-м полугодии 2024 года сократила чистый убыток в 10,7 раза, -до 519 млн руб., говорится в отчетности группы. Выручка снизилась на 9,1% - до 14,6 млрд руб., операционные расходы выросли на 4,9% - до 13,6... Выручка снизилась на 9,1% - до 14,6 млрд руб., операционные расходы выросли на 4,9% - до 13,6... читать дальше

.

Экспорт угля из РФ по сети ОАО "РЖД" снизился в августе 2024 г. на 6,4% по сравнению с августом прошлого года, составив 14,7 млн тонн. По данным источника "Интерфакса", знакомого с показателями деятельности компании, наибольшее количество угля в минувшем месяце было... По данным источника "Интерфакса", знакомого с показателями деятельности компании, наибольшее количество угля в минувшем месяце было... читать дальше

.

ПАО "Самараэнерго" в январе-июне 2024 года получило 634,007 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 3,9% - до 23,2 млрд рублей, себестоимость продаж - на... Выручка увеличилась на 3,9% - до 23,2 млрд рублей, себестоимость продаж - на... читать дальше

.

Количество открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, говорится в отчете Минтруда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Это минимальный уровень с января 2021 года. В июне, согласно... В июне, согласно... читать дальше

.

В Евразийском экономическом союзе снято ограничение для уполномоченных экономических операторов по упрощенному ввозу подакцизных товаров, сообщила в среду пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Коллегия ЕЭК приняла решение о признании утратившим силу... "Коллегия ЕЭК приняла решение о признании утратившим силу... читать дальше

.

Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) уменьшился в январе-августе 2024 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4% - до 881,6 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Сокращение объемов... Сокращение объемов... читать дальше

.

Минфин РФ готов поддержать продление пониженной ставки по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектроники при условии эффективного использования этой налоговой льготы, заявил замминистра финансов Алексей Сазонов в ходе встречи с представителями бизнеса в рамках мероприятия... читать дальше

.

Падение цен на нефть возобновилось вечером в среду, котировки обновляют минимумы с конца прошлого года на опасениях, что предложение топлива на мировом рынке начнет расти в период ослабления спроса. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

.