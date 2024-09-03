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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,0013 руб., курс евро - в размере 99,2613 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Рост обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году составит 6-7%
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Морская доставка из Китая во Владивосток подорожала в 2 раза
Стоимость морской доставки из Китая в порт Владивосток в августе подскочила более чем в два раза по сравнению с маем, до $2,5-3 тыс. за контейнер типа 20 DC и $4-4,5 за контейнер 40 DC/HC. Об этом рассказал "Известиям" президент ассоциации...
 
Бизнес предлагает новый механизм поддержки МСП
Бизнес подготовил предложение по созданию нового механизма поддержки малого бизнеса - программы государственного льготного фондирования лизинговых программ. Об этом рассказал "Ведомостям" президент "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах...
 
03 сентября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,0013 руб., курс евро - в размере 99,2613 руб.

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3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 90,0013 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,55 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 99,2613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 150,09 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
04 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 сентября выросла на 0,89% и составила 47946,247 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47946,247 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 420,840 млрд руб., или на...
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04 сентября 2024 года 19:19
Рост цен на огурцы в РФ за неделю замедлился до 1,2%, помидоры дорожают - Росстат
Цены на огурцы за неделю с 27 августа по 2 сентября повысились на 1,2%, сообщил Росстат. Темпы подорожания замедлились почти в 3 раза, неделей ранее рост составил 3,4%.

Вместе с тем начали дорожать помидоры. За неделю цены на них повысились на 0,1%, хотя неделей ранее...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 19:17
Молочная продукция в РФ дорожает, больше всего - масло - Росстат
Потребительские цены на молочную продукцию за неделю с 27 августа по 2 сентября выросли, больше всего подорожало сливочное масло.

Как сообщил Росстат в среду, цены на него повысились на 0,8%, но рост замедлился, неделей ранее он составлял 1%. Питьевое стерилизованное...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5459 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,30 коп. и составил 12,5459 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0885 руб., максимальный - 12,9 руб. Было заключено 70814 сделок. Объем торгов составил 118792,22...
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04 сентября 2024 года 19:14
Рост цен на бензин в РФ с 27 августа по 2 сентября был на уровне предыдущей недели - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 27 августа по 2 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,21% после повышения 0,22% с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, на 0,29% с 6 по 12 августа и на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 19:10
Уровень бедности в РФ во 2-м квартале снизился до 8,5% с 10,1% годом ранее - Росстат
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во 2-м квартале 2024 года уменьшилась до 12,4 млн человек с 14,7 млн человек во 2-м квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ во 2-м квартале 2024 года снизился до 8,5% с 10,1% во...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 19:03
За период с 27 августа по 2 сентября потребительские цены снизились на 0,02% - Росстат
За период с 27 августа по 2 сентября 2024 года потребительские цены снизились на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 20 по 26 августа цены повысились на 0,03%.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года (с 21...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:56
Индекс МосБиржи взлетел на 3,2%, индекс РТС - на 2,8%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,7%, завершил среду сущестченным ростом индексов.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск взлетел на 3,2% и составил 2605,15 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,83% - до 922,85 пункта....    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:51
В 1-м полугодии выручка "Домодедово" по МСФО снизилась на 9%, чистый убыток сократился в 11 раз
Группа компаний DME Ltd, управляющая аэропортом "Домодедово", в 1-м полугодии 2024 года сократила чистый убыток в 10,7 раза, -до 519 млн руб., говорится в отчетности группы.

Выручка снизилась на 9,1% - до 14,6 млрд руб., операционные расходы выросли на 4,9% - до 13,6...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:46
Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в августе на 6,4%, за 8 месяцев - на 9,1%
Экспорт угля из РФ по сети ОАО "РЖД" снизился в августе 2024 г. на 6,4% по сравнению с августом прошлого года, составив 14,7 млн тонн.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с показателями деятельности компании, наибольшее количество угля в минувшем месяце было...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:40
Полугодовая чистая прибыль "Самараэнерго" по МСФО снизилась на 31%
ПАО "Самараэнерго" в январе-июне 2024 года получило 634,007 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 3,9% - до 23,2 млрд рублей, себестоимость продаж - на...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:33
Число открытых вакансий в США в июле упало до минимума с января 2021 года
Количество открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, говорится в отчете Минтруда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Это минимальный уровень с января 2021 года.

В июне, согласно...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:26
В ЕАЭС снято ограничение для уполномоченных экономических операторов по упрощенному ввозу подакцизных товаров
В Евразийском экономическом союзе снято ограничение для уполномоченных экономических операторов по упрощенному ввозу подакцизных товаров, сообщила в среду пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Коллегия ЕЭК приняла решение о признании утратившим силу...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:18
Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился за 8 месяцев на 4%
Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) уменьшился в январе-августе 2024 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4% - до 881,6 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Сокращение объемов...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:10
Предприятиям радиоэлектроники могут продлить пониженную налоговую ставку при эффективном использовании льготы
Минфин РФ готов поддержать продление пониженной ставки по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектроники при условии эффективного использования этой налоговой льготы, заявил замминистра финансов Алексей Сазонов в ходе встречи с представителями бизнеса в рамках мероприятия...    читать дальше
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04 сентября 2024 года 18:02
Нефть вновь вернулась к снижению
Падение цен на нефть возобновилось вечером в среду, котировки обновляют минимумы с конца прошлого года на опасениях, что предложение топлива на мировом рынке начнет расти в период ослабления спроса.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE...    читать дальше
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