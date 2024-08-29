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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 августа
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29 августа 2024 года 17:48

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 августа

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29 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7366,28 (-8,91) руб./грамм; на серебро - 86,55 (-1,36) руб./грамм; на платину - 2772,74 (-46,74) руб./грамм; на палладий - 2822,72 (-17,34) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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