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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 августа
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Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
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16 августа 2024 года 17:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 августа

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16 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6993,5 (-20,02) руб./грамм; на серебро - 80,18 (+0,4) руб./грамм; на платину - 2684,04 (+9,04) руб./грамм; на палладий - 2658,31 (-50,95) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
16 августа 2024 года 17:46
Британский регулятор FCA впервые оштрафовал аудиторскую фирму
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в пятницу впервые оштрафовало аудиторскую фирму за то, что она не сообщила о подозрениях в мошеннической деятельности клиента, пишет Financial Times.

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16 августа 2024 года 17:36
Индекс потребдоверия в США в августе вырос до 67,8 пункта, лучше прогнозов
Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

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16 августа 2024 года 17:23
Экономические санкции ставят под угрозу безопасность судоходства - эксперты
Эксперты старейшего английского судоходного журнала Lloyd's List отмечают, что недавние экономические санкции, направленные на борьбу с теневым флотом, привели к неожиданным последствиям для морской безопасности, поставив ее под угрозу, особенно в том, что касается отживающих...    читать дальше
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16 августа 2024 года 17:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 августа
ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6993,5 (-20,02) руб./грамм; на серебро - 80,18 (+0,4) руб./грамм; на платину - 2684,04 (+9,04) руб./грамм; на палладий - 2658,31 (-50,95) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс евро с 17 августа в размере 97,839 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 97,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,42 коп.

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16 августа 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 88,9062 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп.

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16 августа 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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16 августа 2024 года 17:15
Россия к 16 августа собрала более 73 млн тонн зерна
Аграрии РФ к 16 августа собрали более 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество урожая в этом году лучше прошлогоднего, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в пятницу в Саратовской области, где проводится чемпионат России по...    читать дальше
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16 августа 2024 года 17:07
Фондовые индексы США слабо снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой на фоне слабых статданных и существенного роста рынка в последние дни.

Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск уменьшился на 0,1% и составил 40524,98 пункта. Лидерами снижения среди компонентов...    читать дальше
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16 августа 2024 года 17:03
ВТБ разместил 47,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-773 на 94,5 млрд рублей
6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-773 на 94 млрд 542,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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16 августа 2024 года 17:03
В этом году рост экспорта грузинского вина может составить 6% за счет увеличения поставок в РФ
Экспорт грузинского вина в 2024 году прогнозируется на уровне 713 млн лари, что на 5,9% больше, чем в 2023 году, говорится в отраслевом обзоре винной индустрии Грузии, который подготовила инвесткомпания TBC Capital ("дочка" крупнейшего в Грузии TBC Bank). По прогнозу экспертов,...    читать дальше
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16 августа 2024 года 16:55
Китай в июле увеличил добычу нефти на 3,4%, газа - на 7,9%
Китай в июле увеличил добычу нефти на 3,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 17,9 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

Объем нефтепереработки сократился на 6,1% - до 59,06 млн тонн.

В январе-июле производство нефти выросло...    читать дальше
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16 августа 2024 года 16:47
Банк России рекомендовал поддержать ипотечных заемщиков в Белгородской, Брянской и Курской областях
Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий, говорится в сообщении Банка России

"В случае полного разрушения помещений, которые...    читать дальше
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16 августа 2024 года 16:40
"Эксперт РА" понизило рейтинг ТМХ и его облигаций, прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) до уровня ruAA- с ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг кредитоспособности ТМХ обусловлен умеренно сильной оценкой...    читать дальше
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16 августа 2024 года 16:32
За полугодие дефицит внешней торговли Молдавии вырос на 9%
Дефицит Молдавии во внешней торговле товарами в 1-м полугодии составил $2 млрд 535,7 млн, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило молдавское Нацбюро статистики.

В январе-июне 2024 года торговый баланс Молдавии со странами...    читать дальше
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16 августа 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.

Дата

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Размер погашения, всего

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