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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 августа в размере 97,839 руб.
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16 августа 2024 года 17:19
ЦБ РФ установил курс евро с 17 августа в размере 97,839 руб.
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16 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 97,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,42 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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