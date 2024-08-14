ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 августа в размере 90,0055 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 90,0055 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 265,37 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,95 коп. и составил 12,059 руб. Минимальный курс юаня составил 11,932 руб., максимальный - 12,128 руб. Было заключено 51788 сделок. Объем торгов составил 100143,4 млн... Минимальный курс юаня составил 11,932 руб., максимальный - 12,128 руб. Было заключено 51788 сделок. Объем торгов составил 100143,4 млн...

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В июле объем жилищного строительства в России составил 8 млн 632,0 тыс. кв. м, что на 9,5% больше, чем в июле 2023 года, говорится в материалах Росстата. За январь-июль 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 62 млн 061,7 тыс. кв. м (рост на 3,4% к... За январь-июль 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 62 млн 061,7 тыс. кв. м (рост на 3,4% к... читать дальше

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Потребительские цены на яйца в РФ с 6 по 12 августа снизились на 0,5%, сообщил Росстат. Снижение существенно замедлилось: неделей ранее яйца подешевели на 1%. С начала года цены на них упали на 19% после резкого взлета в конце 2023 года. Цены на курятину на минувшей... Цены на курятину на минувшей... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 августа выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,29% после повышения на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены на бензин к 12 августа поднялись на 6,0% (общая инфляция за... По отношению к началу года цены на бензин к 12 августа поднялись на 6,0% (общая инфляция за... читать дальше

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За период с 6 по 12 августа 2024 года потребительские цены повысились на 0,05%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 30 июля по 5 августа была зафиксирована нулевая инфляция. С начала августа цены выросли на 0,05%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,05%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в мажоре, завершил среду противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,47% и составил 2871,11 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,47% и составил 2871,11 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,5% - до 1005,2 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,5% - до 1005,2 пункта. Европейские фондовые индикаторы... Европейские фондовые индикаторы... читать дальше

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4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-771 на 42 млрд 40,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Производство меда в РФ в 2024 году составит 64 тыс. тонн, что практически соответствует показателю прошлого года (64,5 тыс. тонн). Такой прогноз сделали эксперты Россельхозбанка накануне Медового спаса, который отмечается в среду. Ключевую роль в производстве меда... Ключевую роль в производстве меда... читать дальше

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Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге превышает 250 случаев, сообщила в среду пресс-служба правительства северной столицы. По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 267 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 100, а в июне... По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 267 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 100, а в июне... читать дальше

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Доходность государственных облигаций США преимущественно снижается в среду на данных о замедлении инфляции в июле. Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 2,3 базисных пункта (б.п.), составив 3,823% и приближаясь к минимуму за год, пишет Trading... Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 2,3 базисных пункта (б.п.), составив 3,823% и приближаясь к минимуму за год, пишет Trading... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение вечером после выхода данных о росте запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах на минувшей неделе. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск снизились на $0,38 (0,47%), до $80,31 за... Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск снизились на $0,38 (0,47%), до $80,31 за... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,86 коп. и составил 12,0429 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9265 руб., максимальный - 12,123 руб. Было заключено 23332 сделки. Объем торгов составил 34052,17... Минимальный курс юаня составил 11,9265 руб., максимальный - 12,123 руб. Было заключено 23332 сделки. Объем торгов составил 34052,17...

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Ford Motor и Mazda предупреждают владельцев более 475 тыс. старых автомобилей в США о необходимости прекращения их использования из-за небезопасных подушек безопасности компании Takata, которые не были заменены. Это касается более 374 тыс. машин Ford, Lincoln и... Это касается более 374 тыс. машин Ford, Lincoln и... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года составила 83,9581% от номинала, что соответствует доходности 15,46% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Торги на фондовом рынке "Московской биржи" возобновились с 17.30 мск. Система торгов доступна для снятия заявок. Ранее биржа сообщала о приостановке торгов с 16:18 мск. Ранее биржа сообщала о приостановке торгов с 16:18 мск. Решение о приостановке связано с выявлением программной ошибки, говорится в сообщении... Решение о приостановке связано с выявлением программной ошибки, говорится в сообщении... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1357 тыс. баррелей - до 430,678 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2894 тыс. баррелей и составили 222,203 млн... читать дальше

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