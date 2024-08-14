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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 августа в размере 90,0055 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Запрет на экспорт бензина из РФ продлен до конца года
Правительство РФ ввело новое ограничение на вывоз бензина с 1 сентября. "С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для...
 
Выдача ипотеки в июле упала в 3 раза
За месяц российские банки почти в три раза сократили выдачи ипотечных кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле россияне взяли займов на жилье всего на 292 млрд рублей - это в 2,9 раза меньше, чем в июне. Число выданных ссуд за...
 
К 2030 году рынок медицинского туризма в РФ достигнет $7,6 млрд
Объем рынка медицинского туризма в России к 2030 г. может составить от $2,2 млрд до $7,6 млрд в год. Для достижения этих показателей надо пересмотреть национальную стратегию деятельности в данной сфере и целенаправленно привлекать граждан стран...
 
14 августа 2024 года 17:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 августа в размере 90,0055 руб.

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14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 90,0055 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 265,37 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
14 августа 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,059 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,95 коп. и составил 12,059 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,932 руб., максимальный - 12,128 руб. Было заключено 51788 сделок. Объем торгов составил 100143,4 млн...
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14 августа 2024 года 19:12
В России жилищное строительство в июле выросло в годовом выражении на 9,5%, за 7 месяцев - на 3,4% - Росстат
В июле объем жилищного строительства в России составил 8 млн 632,0 тыс. кв. м, что на 9,5% больше, чем в июле 2023 года, говорится в материалах Росстата.

За январь-июль 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 62 млн 061,7 тыс. кв. м (рост на 3,4% к...    читать дальше
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14 августа 2024 года 19:07
Снижение цен на яйца в РФ с 6 по 12 августа замедлилось до 0,5% - Росстат
Потребительские цены на яйца в РФ с 6 по 12 августа снизились на 0,5%, сообщил Росстат. Снижение существенно замедлилось: неделей ранее яйца подешевели на 1%. С начала года цены на них упали на 19% после резкого взлета в конце 2023 года.

Цены на курятину на минувшей...    читать дальше
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14 августа 2024 года 19:05
Цены на бензин в РФ с 6 по 12 августа выросли на 0,3% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 августа выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,29% после повышения на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 12 августа поднялись на 6,0% (общая инфляция за...    читать дальше
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14 августа 2024 года 19:02
За период с 6 по 12 августа инфляция составила 0,05% - Росстат
За период с 6 по 12 августа 2024 года потребительские цены повысились на 0,05%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 30 июля по 5 августа была зафиксирована нулевая инфляция.

С начала августа цены выросли на 0,05%, с начала года - на...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС вырос на 2,5%
Российский фондовый рынок, начавший торги в мажоре, завершил среду противоречиво.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,47% и составил 2871,11 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,5% - до 1005,2 пункта.

Европейские фондовые индикаторы...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:53
ВТБ разместил 21% выпуска однодневных бондов серии КС-4-771 на 42 млрд рублей
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-771 на 42 млрд 40,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:36
В этом году производство меда в России сохранится на прошлогоднем уровне
Производство меда в РФ в 2024 году составит 64 тыс. тонн, что практически соответствует показателю прошлого года (64,5 тыс. тонн). Такой прогноз сделали эксперты Россельхозбанка накануне Медового спаса, который отмечается в среду.

Ключевую роль в производстве меда...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:27
Заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла с начала августа в 2 раза
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге превышает 250 случаев, сообщила в среду пресс-служба правительства северной столицы.

По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 267 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 100, а в июне...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:12
Доходность гособлигаций США снижается на данных об инфляции
Доходность государственных облигаций США преимущественно снижается в среду на данных о замедлении инфляции в июле.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 2,3 базисных пункта (б.п.), составив 3,823% и приближаясь к минимуму за год, пишет Trading...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:02
Нефть ускорила снижение на данных о запасах в США
Цены на нефть усилили снижение вечером после выхода данных о росте запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах на минувшей неделе.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск снизились на $0,38 (0,47%), до $80,31 за...    читать дальше
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14 августа 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0429 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,86 коп. и составил 12,0429 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9265 руб., максимальный - 12,123 руб. Было заключено 23332 сделки. Объем торгов составил 34052,17...
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14 августа 2024 года 17:46
Ford и Mazda советуют прекратить езду на старых автомобилях с подушками безопасности Takata
Ford Motor и Mazda предупреждают владельцев более 475 тыс. старых автомобилей в США о необходимости прекращения их использования из-за небезопасных подушек безопасности компании Takata, которые не были заменены.

Это касается более 374 тыс. машин Ford, Lincoln и...    читать дальше
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14 августа 2024 года 17:39
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26248 на аукционе – 15,46%, размещены бумаги на 26,37 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года составила 83,9581% от номинала, что соответствует доходности 15,46% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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14 августа 2024 года 17:35
"Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке, сбой объясняет программной ошибкой
Торги на фондовом рынке "Московской биржи" возобновились с 17.30 мск. Система торгов доступна для снятия заявок.

Ранее биржа сообщала о приостановке торгов с 16:18 мск.

Решение о приостановке связано с выявлением программной ошибки, говорится в сообщении...    читать дальше
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14 августа 2024 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 2 августа по 9 августа на 1357 тыс. баррелей, бензина - упали на 2894 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1357 тыс. баррелей - до 430,678 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2894 тыс. баррелей и составили 222,203 млн...    читать дальше
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