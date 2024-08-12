.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 августа
.
12 августа 2024 года 17:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 августа
|0
12 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7019,6 (+197,59) руб./грамм; на серебро - 79,74 (+3,55) руб./грамм; на платину - 2674,99 (+66,65) руб./грамм; на палладий - 2666,31 (+97,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 августа 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 августа снизилась на 0,41% и составила 52843,337 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52843,337 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 220,178 млрд руб., или на...
.12 августа 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,55 коп. и составил 11,8752 руб. Минимальный курс юаня составил 11,815 руб., максимальный - 11,938 руб. Было заключено 32528 сделок. Объем торгов составил 51719,82 млн...
.12 августа 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, и завершил понедельник в миноре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% и составил 2844,77 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 3,88% - до 996,32 пункта. Европейские фондовые индикаторы... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:50
БКС с 13 августа временно приостановит возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов, говорится в сообщении брокера. Такое решение БКС объясняет "усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в китайских юанях и увеличением времени при вводе/выводе... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:42
В Молдавии заблокирован сайт российского Промсвязьбанка, через который поступали деньги пенсионерам и бюджетникам в Гагаузии (автономия в составе Молдавии), сообщил в понедельник оператор мобильной связи Orange Moldova. Согласно сообщению, Служба информации и... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:33
Экономика США активно растет, несмотря на высокие процентные ставки и повышенную инфляцию, однако 59% опрошенных американцев считают, что страна находится в состоянии рецессии, показывают результаты опроса компании Affirm. Опрос проводился в июне среди 2 тыс. совершеннолетних... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:25
За 1-е полугодие чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по международным стандартам (МСФО) подскочила в 4,5 раза - до 145,275 млрд рублей - главным образом благодаря прибыли по курсовым разницам. Как сообщается в отчете компании, выручка выросла на 16% - до 569,669 млрд... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:17
Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2024 года) по 10 августа экспортировала пшеницу в 35 стран против 50 за аналогичный период прошлого сезона, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:09
Немецкий производитель тормозных систем для коммерческого автотранспорта Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge, официально прекративший сотрудничество с "КАМАЗом" в рамках совместного предприятия ещё в 2022 году, передал активы своей российской "дочки" локальному... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:02
Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник, несмотря на ухудшение прогноза глобального спроса от ОПЕК. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск выросли на $0,9 (1,13%), до $80,56 за баррель.... читать дальше
.12 августа 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,20 коп. и составил 11,8594 руб. Минимальный курс юаня составил 11,81 руб., максимальный - 11,934 руб. Была заключена 26091 сделка. Объем торгов составил 35248,56 млн...
.12 августа 2024 года 17:53
К началу 2023 года около 53% запасов нефти РФ относились к потенциально льготируемым, из них 58% являются трудными - Минприроды
Около 53% запасов нефти РФ к началу 2023 года относились к потенциально льготируемым, из них 58% являются трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). Об этом сообщается в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022 году", опубликованном... читать дальше
.12 августа 2024 года 17:46
Доля просроченных кредитов в общем объеме займов, выданных китайскими коммерческими банками, по данным на конец 2-го квартала т.г. составила 1,56%, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного управления по финансовому надзору и контролю (NFRA). Показатель снизился... читать дальше
.12 августа 2024 года 17:38
Россия в июле 2024 года сократила выпуск готового проката по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года на 6,9% - до 5,1 млн тонн. За 7 месяцев производство упало на 3,2% - до 37,1 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". Производство... читать дальше
.12 августа 2024 года 17:30
Планы производства гражданских самолетов в РФ будут пересмотрены в связи с изменениями модели авиаотрасли, заявил "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь. Так он прокомментировал заметку в... читать дальше
.12 августа 2024 года 17:22
По итогам 1-го полугодия консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО составила 179,47 млрд рублей, что на 5% ниже данных годичной давности, говорится в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в понедельник. Это практически совпало с консенсусом по этому... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.