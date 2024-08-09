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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8815 руб.
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09 августа 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8815 руб.

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9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,20 коп. и составил 11,8815 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8485 руб., максимальный - 11,9185 руб. Было заключено 24523 сделки. Объем торгов составил 37707,52 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8695 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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09 августа 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8815 руб.
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Минимальный курс юаня составил 11,8485 руб., максимальный - 11,9185 руб. Было заключено 24523 сделки. Объем торгов составил 37707,52...
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"Промышленное производство в Евразийском экономическом...    читать дальше
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Это на 48,5% превышает показатель 2022...    читать дальше
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