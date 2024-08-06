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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 августа
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06 августа 2024 года 17:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 августа

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6 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6554,61 (-190,82) руб./грамм; на серебро - 74,22 (-4,85) руб./грамм; на платину - 2508,1 (-146,54) руб./грамм; на палладий - 2332,86 (-136,06) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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