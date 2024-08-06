ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 93,0265 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 93,0265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,44 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52693,354 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 236,287 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,89 коп. и составил 11,7994 руб. Минимальный курс юаня составил 11,737 руб., максимальный - 11,877 руб. Было заключено 36180 сделок. Объем торгов составил 75093,54 млн... Минимальный курс юаня составил 11,737 руб., максимальный - 11,877 руб. Было заключено 36180 сделок. Объем торгов составил 75093,54 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,8%, завершил вторник без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,07% и составил 2830,75 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,07% и составил 2830,75 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,18% - до 1047,09 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,18% - до 1047,09 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Американский производитель солнечных панелей - SunPower Corp. - подал документы о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, пишет MarketWatch. Котировки акций SunPower во вторник падают на 23%. С начала года капитализация... Котировки акций SunPower во вторник падают на 23%. С начала года капитализация... читать дальше

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Мировые цены на уран опустились до $81 за фунт на фоне уменьшившихся опасений по поводу рисков для поставок, пишет во вторник Trading Economics. Таким образом, с пика в начале февраля уран потерял почти четверть стоимости. Минэнерго США продолжило проводить тендеры на... Минэнерго США продолжило проводить тендеры на... читать дальше

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Компания Anadolu Efes не получала официального ответа от регуляторных органов РФ по поводу сделки с бельгийской AB InBev. В ее ходе турецкая компания планировала купить долю в их совместном российском бизнесе -AB InBev Efes. "Сегодня в СМИ появились новости о том, что... "Сегодня в СМИ появились новости о том, что... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг АО "Бизнес альянс" до уровня ВВ+(RU), прогноз - "позитивный", сообщило агентство. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки качества корпоративного управления на фоне... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки качества корпоративного управления на фоне... читать дальше

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Потребление мяса в РФ в этом году может увеличиться до 83 кг на человека в год. Такой прогноз сделал глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин на круглом столе "10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве". В прошлом году потребление составило 80 кг. "С 2014... "С 2014... читать дальше

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Один из крупнейших в мире производителей чипов памяти - южнокорейская SK Hynix - получит от властей США $450 млн в виде субсидий и $500 млн в виде кредитов на строительство предприятия по корпусированию чипов в штате Индиана. Как говорится в сообщении компании, ресурсы... Как говорится в сообщении компании, ресурсы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,85 коп. и составил 11,7959 руб. Минимальный курс юаня составил 11,738 руб., максимальный - 11,8735 руб. Было заключено 30348 сделок. Объем торгов составил 36132,87... Минимальный курс юаня составил 11,738 руб., максимальный - 11,8735 руб. Было заключено 30348 сделок. Объем торгов составил 36132,87...

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АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-июне произвело 222,742 тыс. дал продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии. В январе-июне 2023 года на комбинате было произведено 160,904 тыс. дал продукции. Таким образом, в этом году производство... В январе-июне 2023 года на комбинате было произведено 160,904 тыс. дал продукции. Таким образом, в этом году производство... читать дальше

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Американская нефтехимическая компания LyondellBasell Industries N.V. в рамках "стратегической ревизии" решит судьбу шести своих европейских предприятий в Европе. Список активов, которые могут покинуть портфель компании, был обнародован в ходе телеконференции для... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия оператор отельных сетей InterContinental Hotels Group Plc получил выручку в размере $2,32 млрд по сравнению с $2,23 млрд за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-июне доналоговая прибыль сократилась... Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-июне доналоговая прибыль сократилась... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6554,61 (-190,82) руб./грамм; на серебро - 74,22 (-4,85) руб./грамм; на платину - 2508,1 (-146,54) руб./грамм; на палладий - 2332,86 (-136,06) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"СПБ биржа" с 8 августа будет проводить утреннюю торговую сессию ценными бумагами ряда российских компаний - с 7:00 до 10:00 мск. Согласно сообщению биржи, в эту сессию будут торговаться ценные бумаги 10 компаний, в том числе самой "СПБ биржи". В дальнейшем список... Согласно сообщению биржи, в эту сессию будут торговаться ценные бумаги 10 компаний, в том числе самой "СПБ биржи". В дальнейшем список... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 85,1646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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