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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
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Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy. По данным "Лаборатории Касперского", шпионаж мог начаться с...
 
Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%
В январе-мае в федеральный бюджет поступили 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан. Это, как свидетельствует статистика ФНС, на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 г. (1,4 млрд), пишут "Известия". Всего же...
 
04 августа 2024 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 85,7024 руб., евро - 92,8291 руб.

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4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,08 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
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05 августа 2024 года 19:15
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05 августа 2024 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 2,4%, индекс РТС - на 1,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $76 за баррель) из-за опасений наступления рецессии в США. Индекс МосБиржи опускался сегодня ниже 2820 пунктов, обновив минимум с...    читать дальше
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05 августа 2024 года 18:50
Банк России обновит указание по установке официальных курсов
ЦБ РФ опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов.

Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится...    читать дальше
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05 августа 2024 года 18:39
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Как говорится в сообщении SocGen, подразделения SG Kleinwort Hambros и...    читать дальше
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05 августа 2024 года 18:31
В январе-июне угольные компании Ростовской области снизили добычу на 25,8%
Угольные компании Ростовской области в январе-июне 2024 года добыли 2,3 млн тонн угля, что соответствует плановым показателям компаний, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

В первом полугодии 2023 года объем добычи превысил 3,1 млн тонн....    читать дальше
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05 августа 2024 года 18:06
Цены на нефть замедлили снижение
Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но поднялись с минимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии.

Цены на нефть снижаются вместе с другими рисковыми активами в связи растущими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на...    читать дальше
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05 августа 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8544 руб.
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Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,964 руб. Было заключено 22159 сделок. Объем торгов составил 45208,19...
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05 августа 2024 года 17:51
ГК "Русагро" начала поставки свинины в КНР
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"Мы получили разрешение и уже сделали...    читать дальше
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05 августа 2024 года 17:43
Рост индекса активности в сфере услуг США в июле превысил прогноз
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 51 пункта, по данным Trading Economics....    читать дальше
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05 августа 2024 года 17:35
РЖД за 7 месяцев снизили погрузку на Свердловской железной дороге 0,5%
Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2024 года снизила погрузку на 0,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 82,2 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД.

В июле этот показатель уменьшился на 6,6%, до 11,5 млн...    читать дальше
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 августа
ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6745,43 (-17,82) руб./грамм; на серебро - 79,07 (-0,51) руб./грамм; на платину - 2654,64 (-29,11) руб./грамм; на палладий - 2468,92 (-93,6) руб./грамм.

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05 августа 2024 года 17:27
Регуляторы изучат причины роста цен на ГСМ для аграриев в ряде регионов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго и Минсельхоз изучат причины роста мелкооптовых цен на топливо для аграриев в Московской, Воронежской и Костромской областях, республиках Марий Эл и Мордовия. Такое решение принято по итогам совещания о проблемах топливного...    читать дальше
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05 августа 2024 года 17:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 84,9471 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 84,9471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,53 коп.

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05 августа 2024 года 17:25
ЦБ РФ установил курс евро с 6 августа в размере 93,0409 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 93,0409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,18 коп.

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05 августа 2024 года 17:20
Американские фондовые индексы падают в начале торгов
Американские фондовые индексы резко падают в начале торгов в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска.

Обвал мировых рынков акций вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу...    читать дальше
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