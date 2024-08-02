ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,7833 руб., курс евро - в размере 92,8499 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 92,8499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,50 коп.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 85,7833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,58 коп.

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Неэффективно используемый участок в Академическом районе ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на... читать дальше

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Более 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выкупили со скидкой жители столицы у города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей... "За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей... читать дальше

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Краснодарский край должен активно интегрироваться в новый национальный проект "Экологическое благополучие" и ввести дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), заявил вчера заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... читать дальше

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Три объекта в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда появятся в Северном и Северо-Западном административных округах столицы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. "На севере Москвы построят административно-деловой... читать дальше

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Правительство РФ повысило импортные пошлины на алкогольную продукцию и цветы из недружественных стран. Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, ставка на вино из недружественных стран повысится до... Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, ставка на вино из недружественных стран повысится до... читать дальше

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Россельхозбанк с начала 2024 года (по 23 июля) вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в его пресс-релизе. В частности, поддержка малых форм хозяйствования выросла на 41,8% до 84 млрд рублей,... В частности, поддержка малых форм хозяйствования выросла на 41,8% до 84 млрд рублей,... читать дальше

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Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 5 по 18 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода. "Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в... "Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,78% - до 73353 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,69%, до 55770 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Мировые поставки смартфонов с поддержкой генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году вырастут в 4,6 раза в годовом выражении - до 234,2 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). Таким образом, на них придется 19% всего рынка... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года увеличился на 23,4%, до 128 трлн рублей со 103,7 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июнем 2024 года объем торгов увеличился на 11,7%, со 114,6... По сравнению с июнем 2024 года объем торгов увеличился на 11,7%, со 114,6...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53807,921 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 769,801 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,89 коп. и составил 11,8237 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7505 руб., максимальный - 11,8695 руб. Было заключено 48842 сделки. Объем торгов составил 104697,37... Минимальный курс юаня составил 11,7505 руб., максимальный - 11,8695 руб. Было заключено 48842 сделки. Объем торгов составил 104697,37...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением под давлением продавцов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, снижения нефти и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными. Сегодня упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%,... Сегодня упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%,... читать дальше

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АО "Мособлэнерго" закладывает в своей стратегии сохранение показателя EBITDA не ниже 11 млрд руб. до 2027 года, сообщил замгендиректора компании по экономике и финансам Виктор Мельничук на презентации компании для инвесторов, состоявшейся на этой неделе. "Мособлэнерго"... "Мособлэнерго"... читать дальше

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Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в июле на экспорт по сети РЖД 1,59 млн тонн металла, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью железнодорожной компании. Это на 7,6% ниже июньского показателя в 1,72 млн тонн. В направлении... В направлении... читать дальше

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